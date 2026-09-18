Вас точно відпустять: як красиво відпроситися з роботи українською

Українські фрази, які допоможуть красиво піти з робочого місця

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Іноді хочеться піти з роботи трохи раніше, але звичайне "можна я піду?" звучить надто просто. Є кілька цікавих українських висловів, за допомогою яких можна попросити про це значно цікавіше.

Їх підготував "Телеграф". Деякі з них точно запам’ятаються.

Як відпроситися з роботи українською

Наприклад, начальнику можна сказати: "Можна я сьогодні зроблю ноги?". А якщо хочеться звучати трохи солідніше, підійде фраза: "Можна я сьогодні відкланяюся раніше?".

Не обов’язково вигадувати складне пояснення, якщо хочеться просто трохи раніше завершити робочий день. Можна сказати: "Чи не час мені вже додому?" або "Може, досить із мене на сьогодні трудових подвигів?".

Ще один варіант — звернутися з гумором: "Відпустіть мене сьогодні з миром" або "Дайте мені сьогодні втекти по-доброму". Таке прохання точно звучатиме незвично.

Якщо робочі справи завершені, можна сказати: "Відпустіть мене з чистою совістю — усе, що міг(ла), я зробив(ла)". А для більш жартівливого варіанту підійде: "Відпустіть, поки я ще добровільно йду додому".

Як із гумором попросити піти з роботи раніше

Якщо причина серйозна, але пояснювати всі подробиці не хочеться, можна сказати: "Чи можете сьогодні відпустити мене раніше? Обіцяю, це не втеча, а тимчасове переміщення".

Можна також коротко сказати: "Чи можна мені взяти вихідний? Є важливі справи, які не можна перенести. Обіцяю завтра прийти у повній комплектації".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно побажати добра перед сном: "доброї ночі", "на добраніч" чи "спокійної ночі".