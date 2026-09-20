Горять НПЗ, ТЕЦ, склад і не тільки: Москву та область всю ніч атакували дрони (вражаючі кадри)

Пожежі на об’єктах продовжуються

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У ніч проти 20 вересня безпілотники атакували Москву та область. Під ударом опинилися нафтопереробний завод, ТЕЦ та складські приміщення.

Інформацію про це публікують у соціальних мережах. З’являються кадри з місць подій.

Вибухи у Москві

У житловому та промисловому районі Капотня на південному сході Москви відбулася атака по нафтопереробному заводу.

Мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі також заявив про пошкодження об’єкту на території московського НПЗ. За його заявами, постраждалих нібито немає, а екстрені служби вже працюють на місці події.

Московський НПЗ – це ключове підприємство нафтопереробної галузі РФ, що у районі Капотня. Завод забезпечує близько 35% ринку палива Москви, поставляючи 40% бензину та 50% дизельного палива регіону, а також паливо для столичних аеропортів.

Як пізніше стало відомо, удар на НПЗ був по установці АВТ-6. На неї припадало близько 53% потужності первинної переробки всього Московського НПЗ (номінальна потужність – близько 160 тисяч барелів на добу).

Також Собянін заявив про влучення безпілотника до будівлі в районі Оріхівського бульвару. На ньому розташовані Домодєдівський та Червоногвардійський автовокзали; торгові центри "Галерея "Водолей"", "Домодедовский", "Облака"; Домодедівський ринок та Федеральний науково-клінічний центр.

Вибухи у Московській області

У селищі Соф’їно сталася масштабна пожежа у складських приміщеннях після атаки безпілотників.

Ймовірно, під удар потрапив один із складів взуттєвої мережі "Карі".

Вибухи також пролунали на ТЕЦ-22 — на підприємстві енергетики, розташованому в місті Дзержинському міського округу Люберці.

Електростанція забезпечує електричною та тепловою енергією південно-східні райони Москви, м. Дзержинський та більшу частину населених пунктів Люберецького району Московської області, постачає пором Московський нафтопереробний завод, тепличні господарства та підприємства Люберецького району, серед споживачів і такі підприємства, як ОКБ Камов, МВЗ.

Атака на інші міста

Вибухи, як пишуть у мережі, лунали у російському Воронежі.

У Рязані також було голосно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії після нальоту дронів горить черговий Ozon. Розповідаємо, де вже було атаковано склади.