Замість банальних "ролексів": які годинники носить Дональд Туск і скільки вони коштують (фото)

Дональд Туск дотримується стриманого стилю

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Поки чимало відомих політиків носять годинники популярних швейцарських марок, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск віддає перевагу менш демонстративній "тихій розкоші" та японській точності. На руці Туска помітили годинник преміального бренду Grand Seiko — Heritage Hi-Beat 36000 GMT з референсом SBGJ001.

Як розповів "Телеграфу" годинниковий ентузіаст та блогер з каналу cats_and_watches, замість стандартного сталевого браслета політик обрав лаконічний шкіряний ремінець, завдяки якому аксесуар має більш стриманий і діловий вигляд.

Grand Seiko є люксовим брендом корпорації Seiko, годинники якого за якістю виготовлення та точністю конкурують із продукцією відомих швейцарських мануфактур. Особливість моделі SBGJ001 — текстурований циферблат із візерунком Mount Iwate, поверхня якого по-різному відбиває світло залежно від кута огляду.

Розмір корпусу із нержавіючої сталі 40,0 мм, а його товщина – 14,0 мм. Водостійкість годинника становить 100 метрів, а запас потужності – 55 годин.

Годинник Дональда Туска. Коллаж "Телеграфа"

Годинник оснащений високочастотним механізмом Hi-Beat, що працює з частотою 36 тисяч напівколивань на годину. Також модель показує дату та має функцію GMT, яка дає змогу стежити за часом одразу у двох часових поясах — практична деталь для людини, яка часто подорожує.

На вторинному ринку та спеціалізованих майданчиках такий годинник коштує приблизно 4,5–5 тисяч доларів, або близько 185–210 тисяч гривень. Це не найбільш очевидний статусний аксесуар, а радше вибір людини, яка цінує майстерність виготовлення та годинникову механіку.

Раніше ми розповіли, який годинник носив колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров і скільки він коштує зараз.