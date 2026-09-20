Серед загиблих – маленькі діти. Все про наслідки нічної атаки по Україні (фото)

Ворог продовжує бити по цивільних

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Ворог атакував Київську область у ніч проти 20 вересня. В результаті є постраждалі та руйнування.

У Вишгородському районі постраждали двоє людей — мати та дитина. Їх госпіталізували до місцевої лікарні. Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Ворог ще раз б’є по цивільних об’єктах. Внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад та автобус. Рятувальники ДСНС працюють на місці та ліквідують наслідки атаки. Інформація про стан постраждалих та інших наслідків уточнюється", — зазначив він.

Водночас у селищі Глеваха пізно ввечері 19 вересня внаслідок російської атаки загинули мати та двоє трирічних дітей. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі. За цим фактом розпочато розслідування.

"У селищі Глеваха Фастівського району внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Загинули двоє дітей 2023 року народження — хлопчик і дівчинка та 39-річна жінка, мати хлопчика . За попередніми даними, увечері біля будинку знаходилися три сім’ї з дітьми. Жінка завела двох малюків у будинок, щоб укласти їх спати", — йдеться у пресслужбі.

Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю будинку та перекриття між поверхами. Сталася пожежа.

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наслідки атаки на Глеваху. Фото: Київська обласна прокуратура

Наслідки атаки на Глеваху. Фото: Київська обласна прокуратура

Також у Фастівському районі внаслідок влучення ворожого БпЛА сталася пожежа покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку. На щастя, за попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ніч на 17 вересня Росія завдала по Києву балістичного удару і атакувала дронами. Кореспондент Ян Доброносов побував на місці одного з ударів.