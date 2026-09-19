"Працюємо без відпусток і вихідних": Стефанчук пояснив, чим нардепи займатимуться 3 тижні "канікул"

Без пленарних засідань, але не без роботи

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Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань із 17 вересня до 13 жовтня. Про перерву повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що йдеться не про припинення роботи парламенту. На полях Карпатського саміту в Буковелі він пояснив журналістам, чим депутати займатимуться протягом трьох тижнів, повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Чому Рада не засідатиме 3 тижні

Стефанчук наголосив, що пауза в пленарних засіданнях не означає припинення роботи Верховної Ради. За його словами, український парламент із початку повномасштабного вторгнення працює безперервно.

"Дивіться, в Ради немає перерви на три тижні. Я хочу нагадати, що з першого дня повномасштабного вторгнення український парламент працює безперервно весь цей час. У нас немає, як традиційно, цих відпусток, вихідних і так далі. Але робота українського парламенту, вона не тільки в залі. Вона проводиться в комітетах, це основна робота, де ми повинні напрацювати ці законопроєкти. Напрацювати законопроєкти до другого читання. В залі — це вже тільки голосування", — зазначив Стефанчук.

Чим займатимуться депутати

За словами голови Верховної Ради, нинішній період депутати використають для роботи над законопроєктами, які вже були ухвалені в першому читанні. Він пояснив, що після першого голосування парламентарям потрібно дочекатися поправок та опрацювати їх у комітетах.

"І тому зараз ми беремо оцей час для того, щоб (опрацювати ред.) те, що було прийнято в першому читанні. Ви знаєте, що останній тиждень, слава Богу, нам вдалося багато що проголосувати в першому читанні. Але ми тепер 14 днів очікуємо поправки і один тиждень нам треба для роботи в комітетах. Саме тому визначений такий час, щоб ми пропрацювали це", — пояснив Стефанчук.

Рада чекає на законопроєкти від уряду

Крім цього, парламент очікує на інші законопроєкти від уряду, які ще не внесли до Ради.

"Ми чекаємо від уряду внесення інших законопроєктів, які ще вони не внесли в парламент. А з моменту внесення ми зможемо перейти до розгляду через 14 днів, відповідно до регламенту. Тому ми напрацьовуємо це в комітетах", — наголосив Стефанчук.

Руслан Стефанчук на Карпатському саміті. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Що планують після повернення до зали

Голова Верховної Ради висловив сподівання, що після завершення роботи в комітетах депутати зможуть винести на розгляд значну кількість законопроєктів.

"Думаю, що якраз на наступний раз ми дуже багато що зможемо прийняти, як попрацювали це і цього тижня", — сказав він.

Стефанчук також наголосив на готовності парламенту продовжувати роботу та подякував колегам і міжнародним партнерам.

"Український парламент, ще раз кажу, налаштований на дуже конструктивну роботу тут. Я хочу подякувати нашим колегам, хочу подякувати міжнародним партнерам і тому, що ми провели прекрасну зустріч з дипломатами різних країн і ми побачили, що ми маємо це зробити, це наша спільна домашня робота. Ми це зробимо", — підсумував голова Верховної Ради.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зрив засідання в Раді через Буковель обурив нардепів.