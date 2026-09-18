Багато хто роками користується терткою неправильно. Один рух позбавить від безладу на кухні

Дізнайтеся, чому тертку потрібно класти на бік, а не ставити вертикально

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Натирання сиру, моркви чи шоколаду на кухонній тертці — звична справа. Але найчастіше продукт розлітається в усі боки, сама тертка ковзає по столу, а наприкінці роботи доводиться збирати дрібні шматочки по всій обробній дошці.

Упоратися з цією проблемою допоможе елементарна зміна положення кухонного приладу, про яку багато хто навіть не здогадується. Цим лайфхаком поділилися на кулінарному каналі Allrecipes на YouTube.

За звичайного вертикального натирання доводиться утримувати тертку однією рукою, а іншою з силою тиснути на продукт зверху вниз. Через тиск тертка легко зміщується і хитається, якщо вона не має силіконової основи. Стружка вилітає з-під нижньої грані й розлітається по стільниці. Крім того, за такого руху легко поранити пальці об гострі леза.

Але якщо покласти чотиригранну тертку горизонтально на бік, направивши потрібну грань вгору, проблема зникне. У такому положенні прилад стійко лежить на столі, а натерті шматочки не розлітаються, а збираються всередині його порожнистої частини. Після натирання залишається тільки підняти тертку над мискою і висипати вміст.

Це не лише допоможе уникнути зайвого сміття на кухні, а й убереже пальці від травм.

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