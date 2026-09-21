Без "кава-бургер-омивач": які стоп-фрази змусять касира ОККО мовчки пробити ваше замовлення

У мережі поділилися лайфхаками, які економлять час

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Касири в мережі заправок ОККО зобов’язані запропонувати клієнту додаткові товари (кава-бургер-омивач і т.д.). Однак існують кодові фрази, які зупиняють цей "скрипт".

Наприклад, блогер Стас Свідерський заявив, що продавці в ОККО не будуть додатково пропонувати вам нічого, якщо ви скажете: "Це все моє замовлення". За його словами, після цього вам мовчки проб’ють ваше замовлення і ви спокійно поїдете.

У threads колишні співробітники мережі АЗС підтвердили, що "стоп-фрази" дійсно працюють та закріплені у правилах заправки. У мережі пропонують говорити касирам такі варіанти:

"Це все моє замовлення"

"Тільки заправка"

"Це все"

"Заправка "ОККО". Якщо вас за***ли пропозиції "кофе-бургер-омивач", кажіть кодову фразу "тільки заправка" (можна двічі). Повірте, касирів теж за***ла ця скоромовка"

"Я відразу після свого замовлення говорю ’ЦЕ ВСЕ’, працює залізно"

"Я знав що є чит-код. У Макдональдсі працює фраза: "Це все"

Нагадаємо, Росія системно взялася за знищення українських АЗС. До того ж зважаючи на все, РФ націлилася на цілком конкретного виробника.