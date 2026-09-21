Незрозумілий жест з кулаком: про що попереджає водій

Незвичний жест водія може мати важливе значення

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Водії часто спілкуються між собою без слів — за допомогою світла, сигналів і жестів. Деякі з них можуть здатися незрозумілими, особливо якщо ви нечасто буваєте за кермом, але знати їхнє значення буває корисно.

Один із таких жестів — коли водій на зустрічній смузі стискає та розтискає кулак. Таким рухом він може звернути вашу увагу на те, що з автомобілем щось не так, як пояснили в "ixbt.live".

До чого тут кулак

Якщо водій, який рухається назустріч, кілька разів стискає і розтискає кулак, найчастіше це означає, що у вашого автомобіля не ввімкнені фари. Таким жестом інший учасник руху намагається попередити вас про це, щоб ви встигли виправити ситуацію.

У деяких випадках схожий сигнал можуть використовувати, щоб нагадати про увімкнений поворотник. Тому після такого жесту варто швидко перевірити світло та покажчики повороту.

Водій сигналізує про вимкнені фари зустрічного автомобіля. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Чому це важливо

Увімкнені фари допомагають зробити автомобіль помітнішим для інших учасників руху. Особливо це важливо за поганої видимості, у похмуру погоду або під час руху за межами населених пунктів.

Тому, якщо водій на зустрічній смузі подає незрозумілий жест, не варто його ігнорувати. Можливо, він просто намагається попередити вас про проблему, яку ви самі не помітили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає популярний жест двома пальцями, який часто використовують водії на дорозі.