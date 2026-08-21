Не кидайте аспірин у банки: чому сучасні господині більше не використовують таблетки для консервації

Є кращі та безпечніші консерванти

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Раніше було дуже популярно використовувати під час консервування овочів аспірин. Проте сучасні господині відходять від цієї практики.

"Телеграф" розповідає, чому додавання аспірину у консервацію йде в минуле. Традиція додавати аспірин (ацетилсаліцилову кислоту) у закрутки була поширена в СРСР. Пігулки були дуже дешеві, та створюючи кисле середовище, стримували ріст бактерій, робили овочі хрусткими й запобігали "вибухам" банок.

Проте від цього рішення відмовляються, бо, окрім хімічного або гіркуватого присмаку, який аспірин може надати консервації, використання медичного препарату у кулінарії має низку небезпек. Зокрема тривале перебування ацетилсаліцилової кислоти в розсолі перетворює її на агресивну речовину, що може подразнювати слизову оболонку шлунка.

Також, як відомо, речовини з ліків виводяться з організму через нирки та печінку. Регулярне споживання медикаментів разом із їжею створює додаткове токсичне навантаження на ці органи.

Аспірин. Фото: DR

Споживаючи закрутки з аспірином, людина отримує системну дозу препарату, який розріджує кров і може викликати алергічні реакції. Особливо це може становити небезпеку для людей із порушенням згортання крові та дітей.

Зараз замість аспірину використовують природні замінники, які забезпечують тривале зберігання без ризиків. Наприклад, натуральний оцет (яблучний, винний чи виноградний), та лимонну кислоту.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити звичне варення. Є повноцінна сучасна альтернатива — конфітюр.