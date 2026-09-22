Вплив Росії може стати катастрофічним. Про який наслідок війни майже не говорять

Вибухи змінюють ґрунт

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Війна Росії проти України завдає великої шкоди природі, і наслідки від неї можуть відчуватися ще десятки років після завершення бойових дій.

Про це сказав одеський еколог та гідробіолог Владислав Балінський в інтерв’ю "УП". За його словами, один із масштабних екологічних злочинів Росії, який найменше задокументований, це руйнування грунтів та зміна ландшафтів уздовж лінії зіткнення.

Свого часу він спостерігав, що відбувається з територією після використання фосфорних снарядів.

"Розумієте, це вигоряння всього гумусного, всього родючого, що є у верхньому шарі грунту. Адже це не просто мінеральна складова. Це жива екосистема, в якій існують сотні тисяч різних бактерій, ґрунтоутворюючі організми, гриби, комахи, ракоподібні, черв’яки", — розповідає еколог.

Вадим Балинський/Facebook

Через високі температури, вибухової хвилі, змінюється структура грунту, а також його щільність стає іншою. Утворюється дрібнодисперсний пил, у якого вже зовсім інша структура.

З іншого боку, змінюється сам ландшафт.

Владислав Балинський пояснює, що навіть коли бойові дії на території України припиняться і поля бою будуть розміновані, природа не здатна відновитись власними силами.

Тобто, за словами екологи, без допомоги людини ці території ризикують не перетворитися ні на природні чагарники, ні на степові екосистеми. Найімовірніший варіант — поступове опустелювання.

Отже, наслідки війни криються у знищених лісах, забруднених водоймах чи замінованих територіях. Серйозні проблеми також можуть бути в невидимому зміні землі.

Вибухи змінюють ґрунт. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що супутникові карти показали приховану загрозу частині України перед зимою.