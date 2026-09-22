В Україні хочуть повернути паперові 1, 2, 5 та 10 гривень: названо цікаві причини

Дрібні номінали гривні пропонують знову зробити купюрами

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В Україні пропонують повернути у використання паперові купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень замість монет. Такі зміни пояснюють бажанням зробити користування дрібними грошима зручнішим.

Автор петиції Костянтин Салагуб вважає, що після переходу на монети дрібних номіналів у людей виникли певні незручності. Зокрема, металеві гроші займають більше місця в гаманці та важать більше, ніж паперові купюри.

Окремо в петиції звертають увагу на людей похилого віку та громадян із порушеннями зору або моторики. На думку автора, банкноти різного кольору та дизайну простіше розрізняти, ніж монети, які можуть бути схожими за розміром.

При цьому ініціатива не передбачає повної відмови від монет. Автор пропонує залишити їх в обігу, але водночас повернути паперові гроші, щоб люди могли самостійно обирати зручний для себе варіант.

Які зміни пропонують

Якщо ініціативу підтримають, в обігу одночасно можуть використовуватися паперові банкноти та монети номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень.

Автор петиції також наголошує на зручності такого рішення для щоденних розрахунків у магазинах і транспорті. На його думку, легкі паперові купюри можуть бути практичнішими для частини населення.

Наразі звернення перебуває на етапі збору підписів. Для його подальшого розгляду необхідно набрати 25 тисяч голосів у встановлений термін. Наразі їх всього 2.

Петиція про повернення паперових купюр номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ініціативу змінити слова Гімну України, щоб у ньому більше не згадувалася смерть.