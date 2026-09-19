Рибу на вечерю обирали просто з басейну: яким був ресторан "Літо" в Полтаві
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Дехто називав ресторан "Чемоданчик"
На розі колишньої вулиці Сакко в Полтаві розташований супермаркет "АТБ". Але пів століття тому на цьому місці був фруктовий сад і ресторан з рибним басейном. Гість міг обрати живу рибу в басейні, яку одразу ж готував кухар. Заклад називався "Літо".
"Телеграф" пропонує згадати, який вигляд мав цей заклад.
Ресторан "Літо" розпочав роботу 1 червня 1965 року в Полтаві за адресою вулиця Сакко, 1. Згодом ця вулиця мала назву Петропавлівська, а після 29 березня 2023 року отримала назву Охтирський Шлях.
Заклад біля Ворскли був розрахований на 100 місць. Директор ресторану Шалва Сербіладзе напередодні відкриття обіцяв, що на гостей чекатимуть квіти, нові меблі та затишна атмосфера.
Окрему увагу привертала територія навколо ресторану. Там був павільйон із басейном з рибою.
Саме басейн був однією з незвичних особливостей "Літа". Відвідувачі могли обрати свіжу рибу — карася або дзеркального коропа, після чого кухар готував її на замовлення.
Ресторан "Літо" мав і неофіційну назву. Як пишуть у Facebook-спільноті "Краєзнавчі сторінки Полтавщини", між собою полтавці називали ресторан просто "Чемоданчик".
У дворі розташовувався затишний павільйон, куди заходили відпочивальники з розташованого неподалік центрального пляжу. Тут можна було замовити вино або прохолодне пиво, а також шашлик.
Містяни згадують, що в "Літі" були доволі демократичні ціни. Студенти після отримання стипендії могли собі дозволити посидіти в цьому ресторані. Також колишні відвідувачі окремо згадують фонтан і рибний басейн.
У 1990-ті роки заклад почав занепадати й закрився. Пізніше в будівлі ресторану відкрили продуктовий магазин, а згодом там розташовувався пункт прийому вторинної сировини.
У 2019 році будівлю колишнього ресторану "Літо" знесли. На його місці з'явився супермаркет "АТБ".
Раніше "Телеграф" також розповідав про ресторан "Море" в Одесі.