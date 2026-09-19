Рибу на вечерю обирали просто з басейну: яким був ресторан "Літо" в Полтаві

Дехто називав ресторан "Чемоданчик"

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На розі колишньої вулиці Сакко в Полтаві розташований супермаркет "АТБ". Але пів століття тому на цьому місці був фруктовий сад і ресторан з рибним басейном. Гість міг обрати живу рибу в басейні, яку одразу ж готував кухар. Заклад називався "Літо".

"Телеграф" пропонує згадати, який вигляд мав цей заклад.

Ресторан "Літо" розпочав роботу 1 червня 1965 року в Полтаві за адресою вулиця Сакко, 1. Згодом ця вулиця мала назву Петропавлівська, а після 29 березня 2023 року отримала назву Охтирський Шлях.

Ресторан "Літо" у Полтаві. Фото: Стара Полтава/Facebook

Заклад біля Ворскли був розрахований на 100 місць. Директор ресторану Шалва Сербіладзе напередодні відкриття обіцяв, що на гостей чекатимуть квіти, нові меблі та затишна атмосфера.

Інтер’єр ресторану "Літо". Фото: Etoretro

Окрему увагу привертала територія навколо ресторану. Там був павільйон із басейном з рибою.

Саме басейн був однією з незвичних особливостей "Літа". Відвідувачі могли обрати свіжу рибу — карася або дзеркального коропа, після чого кухар готував її на замовлення.

Ресторан "Літо" мав і неофіційну назву. Як пишуть у Facebook-спільноті "Краєзнавчі сторінки Полтавщини", між собою полтавці називали ресторан просто "Чемоданчик".

У дворі розташовувався затишний павільйон, куди заходили відпочивальники з розташованого неподалік центрального пляжу. Тут можна було замовити вино або прохолодне пиво, а також шашлик.

Містяни згадують, що в "Літі" були доволі демократичні ціни. Студенти після отримання стипендії могли собі дозволити посидіти в цьому ресторані. Також колишні відвідувачі окремо згадують фонтан і рибний басейн.

У 1990-ті роки заклад почав занепадати й закрився. Пізніше в будівлі ресторану відкрили продуктовий магазин, а згодом там розташовувався пункт прийому вторинної сировини.

На місці цього "АТБ" у Полтаві раніше стояв ресторан "Літо". Фото: ratelist.top

У 2019 році будівлю колишнього ресторану "Літо" знесли. На його місці з'явився супермаркет "АТБ".

Раніше "Телеграф" також розповідав про ресторан "Море" в Одесі.