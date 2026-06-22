Стояв серед сосен на березі Дніпра: як виглядав готель "Турист" у Черкасах і чому його знесли

Сьогодні про цю будівлю нагадують лише старі фотографії

Понад 55 років тому на березі Дніпра в Черкасах у міському парку "Ювілейний" стояв готель "Турист". У сучасній за тими мірками будівлі з краєвидом на воду та зелень зупинялися приїжджі з усієї країни та з-за кордону. Сьогодні від готелю не залишилося і сліду, а парк перейменовано на "Сосновий бір".

"Телеграф" пропонує дізнатися, як виглядала ця будівля і чим була особливою.

Готель "Турист" відкрили 1 листопада 1970 року. П'ятиповерхову будівлю звели на високому березі Дніпра, звідки відкривався краєвид на Кременчуцьке водосховище, а з іншого боку — на зелений парк із озером.

Готель "Турист" у Черкасах

За інформацією краєзнавця Бориса Юхна, проєкт будівлі розробила група архітекторів Київського зонального інституту експериментального проєктування під керівництвом Наталії Чмутіної. За аналогічними рішеннями в ті роки будували готелі й в інших країнах, зокрема в Польщі та Німеччині.

За мірками свого часу це був сучасний і продуманий комплекс. Загальна площа комплексу становила 6960 квадратних метрів (із них 530 — підвали). Готель міг приймати до 360 осіб одночасно. У "Туристі" були одномісні, двомісні та тримісні номери, а також секції гуртожиткового типу на 23 місця кожна.

Другий поверх повністю займали двомісні номери. За потреби їх об'єднували попарно. Так виходили варіанти для розміщення груп або комфортніші "люкси". У кожному номері були вбудовані меблі, санвузол, душ і телефон, а також лоджія-балкон.

Балкони готелю "Турист". Фото: retro.ck.ua

У готелі працював ресторан, розрахований на 100 відвідувачів. Він знаходився ніби між самостійним об'єктом і частиною готелю: потрапити туди можна було через вестибюль, але також був вхід і з боку парку. Це робило його доступним не лише для постояльців.

"Турист", 1973 рік. Фото: retro.ck.ua

У жовтні 1993 року "Турист" відключили від центрального опалення. Перша ж зима без тепла серйозно вдарила по стану будівлі. Приміщення почали швидко занепадати, а меблі та обладнання вивезли — частину передали в готель "Черкаси", частину — в міські лікарні та інші комунальні установи.

У червні 1994 року "Турист" передали в оренду на 25 років. У квітні 1995-го уклали договір із ВАТ "Центральна інвестиційна компанія". Умови передбачали звільнення від орендної плати на 25 місяців в обмін на реконструкцію та ремонт будівлі.

"Турист" у 2004 році. Фото: retro.ck.ua

Але ці зобов'язання так і не були виконані. Щобільше, будівля залишилася без охорони. Уже за рік-півтора готель фактично розграбували. Зникло все, що можна було винести, аж до батарей. Поступово він перетворився на порожню бетонну коробку.

На початку 2000-х років "Турист" остаточно втратив свій колишній вигляд та значення. У 2006 році будівлю знесли.