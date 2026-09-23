Аромат заставляет людей оборачиваться: каким парфюмом пользуется Месси

В названии духов присутствует "Спорт", однако они не предназначены для тренировок

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Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси известен своей скромностью в жизни, однако в выборе парфюмерии у него действительно безупречный вкус. Друзья и окружение восьмикратного обладателя "Золотого мяча" не раз отмечали: от него всегда пахнет идеально.

В своей биографической книге "Месси" писатель Леонардо Фаччио раскрыл интересную деталь о личной жизни звезды. Оказывается, Лионель — настоящий ценитель трендовой парфюмерии, сообщает "Телеграф".

Секретный фаворит легенды №10

Среди всего многообразия парфюмов любимым ароматом Лионеля является Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême. Это культовая композиция от французского дома, сочетающая в себе:

Свежесть и динамику: начальные ноты сочного мандарина, мяты и кипариса дают взрывной заряд энергии.

начальные ноты сочного мандарина, мяты и кипариса дают взрывной заряд энергии. Пряный характер: ноты черного перца добавляют звучанию мужской стойкости.

ноты черного перца добавляют звучанию мужской стойкости. Чувственный шлейф: база из бобов тонка, сандала и мускуса создает тот самый дорогой, глубокий и притягательный шлейф, который оставляет незабываемое впечатление.

Brocard предлагает приобрести 100 мл Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême за 8 149 грн.

Добавим, что в сети магазинов Eva можно приобрести тестер данного парфюма (100 мл) за 6 185 грн.

Как играет Месси

Отметим, парфюмерные вкусы знаменитостей нередко совпадают, даже если они работают в совершенно разных сферах. К примеру, украинская певица Наталья Могилевская, музыканты Кит Урбан и Робби Уильямс, а также американский телеведущий Стив Харви выбирают один и тот же аромат.