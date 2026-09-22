Є дві найважливіші речі: міністр про нестачу грошей в бюджеті, загрози для Києва та підготовку до зими

Він пояснив ситуацію та поділився прогнозами

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Виплати ВПО держава буде намагатися виплачувати "до останнього", попри проблеми з бюджетом, зараз ризику, що їх припинять, немає. Влада на місцях готує регіони до важкої зими, проте області Лівобережної України, які більш вразливі перед російськими атаками, у складнішому положенні.

Про це та не тільки у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

Київ внесли до списку територій підвищеного ризику — що це означає

Київ і області внесені зараз до переліку територій підвищеного ризику. Що це означає?

— Це стосується страхування. Це означає, що з точки зору економічних ризиків є підвищення кращої опції безпосередньо для підприємців по страхуванню. Тобто це не стосується зони активних бойових дій і потенційно активних бойових дій. Тобто це не про це, а про те, що бізнес, безумовно несе такі самі ризики і потрібні більш покращені умови.

Чи є ризик зупинки виплати допомоги ВПО

Люди бояться, що через кризу в бюджеті, про яку всі говорять, будуть затримки з виплатами ВПО. Йдеться про виплати 3 тисяч гривень на дитину і 2 тисяч на дорослого

— У нас Збройні Сили і соціальні виплати — це ключовий пріоритет, який має бути збережений попри критичні ситуації. Якщо кажемо про додаткові опції, наприклад питання ваучерів на житло для ВПО с ТОТ, там ми вичерпали фінансову спроможність програми станом на зараз. Зараз ведемо перемовини з міжнародними партнерами щодо додаткового забезпечення, але це вже здебільшого на наступний рік.

А що стосується саме соціального характеру, соціальної складової, то держава буде до останнього це все забезпечувати. Сподіваюсь, що стабілізуємося краще. В цьому ризику нема. Поки.

Віталій Безгін. Фото: facebook.com/BezginVitalik

Які громади краще готуються до зими

Які громади та регіони можна виділити у фокусі найбільшого ризику перед важкою зимою?

— Всі готуються, зараз виділяти когось, хто кращий, хто гірший, з мого боку було б некоректно. З точки зору інтенсифікації російських ударів, безумовно, якщо ми кажемо про лівобережну Україну, то вона під більшим ризиком в силу більшої досяжності.

Безумовно, той шмат, який недосяжний, слава Богу, поки для балістичних атак, я маю на увазі Захід України, звісно, що вони в кращому стані суто з безпекового компонента. Все інше — будемо дивитись по ситуації.

Багато розмов, що Київ дуже-дуже погано готується…

— Не буду виділяти нікого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався з міністром соціальної політики, сімʼї та єдності України Денисом Улютіним. Він розповів про виплати людям з 3 групою інвалідності, "Зимову підтримку" та державні послуги для українців за кордоном.