Ви залишитеся без врожаю та знищите сад: які дерева категорично заборонено обрізати восени

Чому рання обрізка шкодить саду

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Осіння обрізка потрібна не всім рослинам. Деякі культури перед зимою справді варто підготувати, тоді як плодові дерева в цей період краще не обрізати.

Про це "Телеграфу" розповіла досвідчена садівниця Ірина Семчишина.

Що потрібно обрізати восени

Перед зимовим укриттям обрізають виноград укривних сортів і троянди. Також підготовки потребують малина та ожина — їхні стебла залишають на невеликій висоті.

Обрізають восени й наземну частину деяких трав'янистих багаторічників, зокрема півоній та дельфініумів.

Садівниця радить орієнтуватися на просте правило: якщо рослину планують вкривати на зиму, її варто обрізати перед укриттям.

Чому плодові дерева восени краще не обрізати

З плодовими деревами ситуація інша. За словами Ірини Семчишиної, їх краще обрізати в період спокою — після настання морозів.

Якщо провести обрізку завчасно, свіжі зрізи можуть стати місцем для потрапляння інфекцій. Крім того, дерево витрачатиме сили на загоєння ран замість підготовки до зимових холодів.

Яка помилка може нашкодити рослині

Найчастіше проблеми виникають через надто сильну обрізку. Не варто видаляти значну частину рослини без потреби, особливо якщо для цього немає конкретної причини.

"Будь-яка рослина, зрізана під корінь, може передумати далі жити на вашій ділянці", — наголосила садівниця.

Осіння обрізка саду. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим досвідчені дачники радять підживити ґрунт до настання перших морозів, щоб підготувати його до нового сезону.