Молоду дружину гумориста Петросяна внесли до бази ворогів України: хто вона така (фото)

Вона підтримує вбивства українців та путінський режим

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Тетяна Брухунова — російська театральна діячка і дружина відомого путініста Євгена Петросяна, який старший за неї на 44 роки. Нещодавно жінка потрапила до української бази "Миротворець" за підтримку "СВО" та путінського режиму.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Тетяну Брухунову, і що вона говорить про війну в Україні.

Петросян та Брухунова. Фото: відкриті джерела

Тетяна Брухунова – хто вона така?

Брухунова — російська театральна менеджерка, директорка Театру естрадних мініатюр під керівництвом Євгена Петросяна, відоміша як п’ята дружина гумориста.

Тетяна народилася 13 березня 1989 року у Тулі. Вона закінчила Московський державний університет культури та мистецтв за спеціальністю "Менеджмент".

У студентстві Брухунова захопилася арт-менеджментом, адмініструвала фан-сайти та сторінки артистів. Пізніше влаштувалася на роботу до Театру естрадних мініатюр Євгена Петросяна. Після смерті колишнього директора театру у 2016 році обійняла цю посаду.

Петросян та Брухунова разом уже понад 10 років. Фото: колаж "Телеграф"

У грудні 2019 року стало відомо про її шлюб із Євгеном Петросяном. У пари народилися двоє дітей — син Ваган (2020) і дочка Матильда (2023).

Брухунова активно веде сторінку в Instagram, де ділиться кадрами зі свого життя. Якщо раніше вона приховувала свої стосунки з Петросяном, то тепер публікує спільні фото з ним та їхніми дітьми. Також Тетяна демонструє публіці свій автентичний стиль та екстравагантне вбрання.

Тетяна Брухунова. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/

Що Брухунова каже про війну?

Тетяна публічно висловлює підтримку російським військовим, а також ділилася в соціальних мережах повідомленнями про загибель близьких знайомих, які брали участь у бойових діях за РФ.

У листопаді 2025 року Брухунова опублікувала в мережі фото, на якому позувала в кофті з написом: "Порвем за Росію". Після цього вона отримала багато хейту від самих росіян і не тільки. Також вона критикувала чоловіків, які не хочуть йти на "СВО" вбивати українців.

Тепер путіністка потрапила до бази "Миротворець". А її чоловіка Євгена Петросян було внесено до цієї бази ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну — у 2017 році.

Тетяну Брухунову внесли до бази "Миротворця". Фото: скріншот

Для довідки:

"Миротворець" (myrotvorets.center) — це український волонтерський веб-сайт з відкритою базою даних. Його було засновано у 2014 році для документування осіб, чия діяльність становить загрозу національній безпеці України.

На цій платформі зібрані дані про військових, зрадників, колаборантів і навіть іноземців, які підтримують російську агресію в Україні. "Миротворець" не є офіційним державним органом, проте багато осіб із цієї бази мають підозри від Служби безпеки України.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Оксана Байрак, як виглядає та що говорить про війну. Вона виявилася справжньою гадиною.