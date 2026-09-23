Лікарі ВЛК звертають увагу не лише на довідки: яке правило врятує історію хвороби

Які папірці точно не варто залишати вдома

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Під час проходження ВЛК важливими можуть виявитися не лише документи, які людина приносить із собою. Частина медичної інформації вже доступна лікарям, однак є нюанс, про який варто подбати заздалегідь.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Детальніше у матеріалі: "Придатний, попри хворобу: що робити, якщо ТЦК чи ВЛК загубили медичну довідку".

Що варто перевірити перед ВЛК

Лікарі ВЛК мають доступ до електронної системи охорони здоров’я. Тому перед проходженням комісії людям, які мають певні захворювання, варто перевірити, чи внесені туди всі дані про попереднє лікування.

За словами Воронкової, це може спростити проходження огляду та допомогти лікарям врахувати особливості стану здоров’я людини.

Однак не всі медичні документи можуть бути в електронній системі. Якщо на руках є виписки з лікарні, результати аналізів чи інші довідки, яких там немає, їх потрібно окремо надати членам комісії.

Саме додаткові документи можуть містити важливу інформацію для оцінки стану здоров’я та вплинути на об’єктивність висновку ВЛК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках під час перевірки ТЦК може бути анульований документ військового обліку.