Ви точно бачили це у бабусиній шафі: який гранований посуд знову повертається в моду

Які старі речі знову можна дістати з серванту

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Гранований посуд у багатьох асоціюється насамперед зі знайомою з дитинства склянкою. Та характерні грані мали й інші речі, і те, що ще недавно могло роками припадати пилом у шафі, знову може знайти місце на сучасній кухні.

"Телеграф" розповість, який гранований посуд варто дістати зі старих запасів та як вписати його в сучасний інтер'єр і сервірування.

Грановані склянки

Почнемо з найвідомішого. Гранована склянка десятиліттями була звичайною річчю на кухні, а тепер її можна зустріти й у сучасному сервіруванні.

Вона вдало поєднується з білими тарілками, дерев'яними дошками та простим текстилем. А подавати в ній можна не лише воду чи чай, а й напої з льодом, лимонад або навіть десерти.

Грановані склянки. Фото: shafa

Грановані склянки. Фото: shafa

Салатник

Гранований салатник легко впишеться у сучасну кухню та може замінити звичайну скляну миску. У ньому особливо вдало виглядатимуть яскраві салати, ягоди, виноград або сезонні фрукти.

Велику модель можна поставити посеред столу під час обіду чи вечері. Завдяки прозорому склу вона не виглядатиме громіздко, а грані додадуть сервіруванню цікавого акценту.

Салатник. Фото: OLX

Салатники. Фото: OLX

Цукерниця

Якщо вдома залишилася стара скляна цукерниця, не обов'язково чекати особливого приводу, щоб нею скористатися. Її можна поставити на кухонний стіл і наповнити печивом, цукерками, горіхами або сухофруктами.

Особливо цікаво виглядають моделі на ніжці або з кришкою. На простому столі така річ одразу привертає увагу.

Цукерниця. Фото: prom

Цукерниця. Фото: prom

Фруктівниця

Велика гранована фруктовниця може знову оселитися на кухонному столі. У ній зручно тримати яблука, груші, апельсини, виноград та інші фрукти.

Прозоре скло добре поєднується з різними стилями інтер'єру, а грані додають фруктовниці виразності. Їй не потрібні додаткові прикраси — достатньо наповнити чашу фруктами.

Фруктівниця. Фото: shafa

Фруктівниця. Фото: shafa

Фруктівниця. Фото: OLX

Ваза

Стару грановану вазу також не варто поспішати ховати подалі. Якщо вона добре збереглася, її можна вимити та знову використовувати в інтер'єрі.

У ній красиво виглядатимуть живі квіти, сухоцвіти або кілька декоративних гілок. Грані на склі додадуть вазі виразності, навіть якщо композиція буде зовсім простою.

Ваза. Фото: shafa

Ваза. Фото: shafa

Графин

У гранованому графині можна подавати воду, лимонад або холодний чай. Для смаку й аромату додайте скибочки лимона, апельсина чи кілька листочків м’яти.

До нього можна підібрати грановані склянки — разом вони матимуть гарний вигляд на столі

Графин. Фото: OLX

Графин. Фото: OLX

Келихи та чарки

Келихи, чарки та маленькі склянки теж можуть мати красиві грані. У них можна подавати десерти, ягоди, морозиво або напої.

Такий посуд не обов'язково збирати цілим набором. Навіть кілька гранованих келихів поруч із сучасними тарілками й склянками можуть цікаво доповнити сервірування.

Келихи. Фото: prom

Чарки. Фото: Епіцентр

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