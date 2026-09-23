Ви точно бачили це у бабусиній шафі: який гранований посуд знову повертається в моду
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Які старі речі знову можна дістати з серванту
Гранований посуд у багатьох асоціюється насамперед зі знайомою з дитинства склянкою. Та характерні грані мали й інші речі, і те, що ще недавно могло роками припадати пилом у шафі, знову може знайти місце на сучасній кухні.
"Телеграф" розповість, який гранований посуд варто дістати зі старих запасів та як вписати його в сучасний інтер'єр і сервірування.
Грановані склянки
Почнемо з найвідомішого. Гранована склянка десятиліттями була звичайною річчю на кухні, а тепер її можна зустріти й у сучасному сервіруванні.
Вона вдало поєднується з білими тарілками, дерев'яними дошками та простим текстилем. А подавати в ній можна не лише воду чи чай, а й напої з льодом, лимонад або навіть десерти.
Салатник
Гранований салатник легко впишеться у сучасну кухню та може замінити звичайну скляну миску. У ньому особливо вдало виглядатимуть яскраві салати, ягоди, виноград або сезонні фрукти.
Велику модель можна поставити посеред столу під час обіду чи вечері. Завдяки прозорому склу вона не виглядатиме громіздко, а грані додадуть сервіруванню цікавого акценту.
Цукерниця
Якщо вдома залишилася стара скляна цукерниця, не обов'язково чекати особливого приводу, щоб нею скористатися. Її можна поставити на кухонний стіл і наповнити печивом, цукерками, горіхами або сухофруктами.
Особливо цікаво виглядають моделі на ніжці або з кришкою. На простому столі така річ одразу привертає увагу.
Фруктівниця
Велика гранована фруктовниця може знову оселитися на кухонному столі. У ній зручно тримати яблука, груші, апельсини, виноград та інші фрукти.
Прозоре скло добре поєднується з різними стилями інтер'єру, а грані додають фруктовниці виразності. Їй не потрібні додаткові прикраси — достатньо наповнити чашу фруктами.
Ваза
Стару грановану вазу також не варто поспішати ховати подалі. Якщо вона добре збереглася, її можна вимити та знову використовувати в інтер'єрі.
У ній красиво виглядатимуть живі квіти, сухоцвіти або кілька декоративних гілок. Грані на склі додадуть вазі виразності, навіть якщо композиція буде зовсім простою.
Графин
У гранованому графині можна подавати воду, лимонад або холодний чай. Для смаку й аромату додайте скибочки лимона, апельсина чи кілька листочків м’яти.
До нього можна підібрати грановані склянки — разом вони матимуть гарний вигляд на столі
Келихи та чарки
Келихи, чарки та маленькі склянки теж можуть мати красиві грані. У них можна подавати десерти, ягоди, морозиво або напої.
Такий посуд не обов'язково збирати цілим набором. Навіть кілька гранованих келихів поруч із сучасними тарілками й склянками можуть цікаво доповнити сервірування.
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