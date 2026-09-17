Бабусині доріжки на стіл знову актуальні: як вписати їх у сучасний інтер’єр

5 місць у домі, де вона виглядатиме доречно

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Мереживні, вишиті та в’язані доріжки ще недавно асоціювалися з бабусиним домом. Тепер знайомий текстиль знову з’являється в оселях, але використовують його вже трохи інакше.

У сучасному інтер’єрі такі довгі вузькі полотна називають раннерами. Їх можна побачити не лише на обідньому столі — "Телеграф" розповість, які ще меблі можна прикрасити.

На обідньому столі — класика

Тут усе просто: раннер кладуть уздовж стільниці, а вже поверх нього сервірують стіл.

Для повсякденного варіанту достатньо красивого посуду та текстильних серветок. Якщо стіл накривають для гостей, композицію можна доповнити свічниками, келихами або невисокою композицією з гілок, яка не заважатиме розмовляти через стіл.

На темній стільниці особливо добре видно світле мереживо, а на дерев’яній — вишивку та фактуру тканини.

Сервірування обіднього столу. Фото: Prom.ua

Сервірування обіднього столу. Фото: Prom.ua

На комоді — поруч із дзеркалом

Комод — одне з тих місць, де стару доріжку можна обіграти зовсім по-новому. Якщо над комодом є дзеркало, доріжку можна покласти прямо під ним. Зверху поставте лампу, кілька рамок із фото або скриньку для прикрас.

Тут краще не заповнювати кожен сантиметр: візерунок доріжки вже додає достатньо деталей.

Комод

На консолі — у передпокої

Раннер допоможе прикрасити вузьку консоль у передпокої і при цьому не забере зайвого місця. Поверх нього можна поставити невелику чашу для ключів, лампу або лаконічний вазон. Над меблями органічно виглядатиме дзеркало, а щоб стільниця не виглядала перевантаженою, достатньо обмежитися двома-трьома предметами.

Консолі у передпокої

На журнальному столику — з книжками

У вітальні доріжка може стати основою композиції на журнальному столику.

Поверх можна покласти кілька книжок, а поруч поставити керамічну чашу або невелику декоративну скульптуру. Ще один варіант — невеликий піднос, у якому зібрані пульт, окуляри та інші речі, що зазвичай розкидані по столу.

Журнальний столик

На тумбі — достатньо однієї деталі

Невеликий шматок мережива чи вишитого полотна підійде і для тумби. Тут не потрібно вигадувати складну композицію.

Доріжку можна залишити під лампою, рослиною у горщику або цікавою керамічною річчю. Вона просто відділить цей предмет від поверхні меблів і приверне до нього увагу.

На тумбі

На полиці — для невеликого акценту

Якщо полиця достатньо широка, на ній теж знайдеться місце для доріжки. Особливо вдало тут виглядатиме тканина з вишитим орнаментом або цікавим візерунком.

Поруч можна поставити керамічний посуд, рамки з фотографіями чи кілька улюблених дрібниць.

На полиці

Що варто врахувати

Якщо доріжка сама по собі привертає увагу — має багато вишивки, мережива чи виразний орнамент — не варто перевантажувати її декором. Поруч достатньо кількох простих речей, щоб старий текстиль виглядав доречно, а не нагадував полицю з сувенірами.

І зовсім не обов’язково берегти таку річ "до кращих часів". Якщо доріжка роками припадає пилом у шафі, саме час дати їй друге життя — наприклад, використати там, де хочеться додати інтер’єру трохи фактури й домашнього тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити класичні тканинні скатертини.