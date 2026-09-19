Раніше стояли в кожному серванті: які скляні вироби знову повертаються в оселі

ЦІ старі скляні вироби варто шукати вдома

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Скляні вази, фігурки та посуд, які роками стояли у радянських сервантах, сьогодні знову привертають увагу. Зокрема, це стосується українського художнього та гутного скла, яке активно розвивалося на вітчизняних підприємствах у 1960–1980-х роках.

Сьогодні такі речі сприймають уже не просто як старий посуд чи сувеніри, а як декоративні об'єкти з власною історією. "Телеграф" розповідає, які вироби з гутного скла варто пошукати серед старих речей.

Вази — головний предмет

Одними з найпомітніших зразків гутного скла є вази незвичайної форми. Їх виготовляли з кольорової та прозорої скломаси, створюючи асиметричні силуети, масивні стінки, вигини та декоративні ефекти.

Особливість гутної техніки полягає в тому, що майстер працює з гарячою скломасою вручну. Через це навіть вироби однієї серії могли мати певні відмінності.

Українське гутне скло цього періоду представлене, зокрема, роботами львівських майстрів. У музейних колекціях можна побачити вази, графини та інші предмети, створені на українських склозаводах у другій половині ХХ століття.

Ваза з гутного скла. Фото: Мамина світлиця

Ваза з гутного скла. Фото: Мамина світлиця

Ваза з гутного скла. Фото: Мамина світлиця

Ваза з гутного скла. Фото: Мамина світлиця

Посуд, який став декоративним

Гутне скло використовували не лише для ваз. Майстри створювали графини, набори для напоїв, фруктівниці, цукерниці та інший посуд.

Звичайний посуд міг мати настільки незвичну форму чи колір, що сприймався вже як декоративна річ. Тому старий гутний графин чи фруктівниця сьогодні може використовуватися вже не за прямим призначенням, а як акцент на полиці або столі.

Посуд з гутного склад. Фото: Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного

Посуд з гутного скла. Фото: Мамина світлиця

Посуд з гутного скла. Фото: Мамина світлиця

Посуд з гутного скла. Фото: OLX

Птахи та риби зі скла

Окремий напрям українського художнього скла — анімалістичні фігурки. Майстри створювали птахів, риб та інших тварин, використовуючи можливості гарячого скла для спрощення або навмисного викривлення форм.

Такі невеликі предмети особливо легко вписати в сучасний простір: скляна пташка чи риба може стояти серед книжок, на комоді або окремій полиці.

Вироби з гутного скла. Фото: OLX

Вироби з гутного скла. Фото: OLX

Вироби з гутного скла. Фото: Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного

Вироби з гутного скла. Фото: gutne_sklo/Instsgram

Вироби з гутного скла. Фото: gutne_sklo/Instsgram

Вироби з гутного скла. Фото: OLX

Українські образи

Окреме місце в українському гутному склі посідають роботи з українськими образами. Майстри використовували скло не лише для створення посуду, а й для декоративних композицій, у яких національні мотиви ставали частиною інтер’єру.

Такі роботи й сьогодні можна використовувати як окремий акцент в оселі. На відміну від дрібних сувенірів, вони мають виразну форму та розраховані на те, щоб їх розглядали як декоративну композицію.

Вироби з гутного скла. Фото: «Херсонський обласний художній музей ім. О.О.Шовкуненка»

Вироби з гутного скла. Фото: Сучасна енциклопедія України

Вироби з гутного скла. Фото: mriimarii/Instsgram

Вироби з гутного скла. Фото: OLX

Раніше "Телеграф" розповідав, що радянські кришталеві вази знову в ціні.