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"Ой все, я плачу": бариста віддячив комунальницям і розчулив українців (вірусне відео)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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У соцмережах обговорюють вчинок працівника кав’ярні. Ілюстрація Новина оновлена 23 вересня 2026, 16:32
У соцмережах обговорюють вчинок працівника кав’ярні. Ілюстрація. Фото Колаж "Телеграфу"

Кадри з вулиці викликали сильний відгук у мережі

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Звичайний робочий день в одній із київських кав’ярень перетворився на зворушливу історію про людську подяку. До мережі потрапило відео з вчинком баристи, який зворушив українців.

Працівник стильного естетського кафе-бару та кав’ярні у столиці під назвою LUCERNA помітив комунальників, які працювали на вулиці та вирішив винести їм каву та смаколики на знак подяки від закладу.

Цей момент активно обговорюють у соціальній мережі Threads. Українці зауважили, що таке хоч і невелике, але прояв поваги до важкої праці співробітників комунальних служб викликає захоплення.

Ця історія нагадує, що турбота один про одного вкрай важлива і іноді навіть такий простий жест може підняти настрій іншим людям на цілий день.

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На офіційній сторінці закладу написали : "Після важких ночей допомагайте всім, кого здатні зігріти".

У коментарях під постом користувачі пишуть, що вчинок баристи буквально довів їх до сліз.

  • "Реву"
  • "Доброта — це скарб, який ми можемо мати в серці"
  • "Трималася, трималася, і заплакала"
  • "Дякую, тепер я теж реву"
У мережі обговорюють вчинок баристи для комунальників
У коментарях під постом у Threads українці не стримують емоцій
Українців зворушив вчинок баристи у Києві
У мережі хвалять бариста за добрий вчинок
Українці обговорюють баристу, який пригостив каву комунальниць
Зворушливий вчинок баристи з київської кав’ярні розлетівся по мережі
Українці хвалять бариста, який пригостив комунальниць кави
Коментарі під роликом з баристою в Threads
У Threads обговорюють вчинок баристи у Києві
У коментарях під роликом з баристою з’явилося багато теплих коментарів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пранк українки над чоловіком завірусився у TikTok.

Теги:
#Кава #Соцмережі #Відео #Реакції #Комунальники #Кав'ярня #Бариста