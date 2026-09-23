"Ой все, я плачу": бариста віддячив комунальницям і розчулив українців (вірусне відео)

Кадри з вулиці викликали сильний відгук у мережі

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Звичайний робочий день в одній із київських кав’ярень перетворився на зворушливу історію про людську подяку. До мережі потрапило відео з вчинком баристи, який зворушив українців.

Працівник стильного естетського кафе-бару та кав’ярні у столиці під назвою LUCERNA помітив комунальників, які працювали на вулиці та вирішив винести їм каву та смаколики на знак подяки від закладу.

Цей момент активно обговорюють у соціальній мережі Threads. Українці зауважили, що таке хоч і невелике, але прояв поваги до важкої праці співробітників комунальних служб викликає захоплення.

Ця історія нагадує, що турбота один про одного вкрай важлива і іноді навіть такий простий жест може підняти настрій іншим людям на цілий день.

На офіційній сторінці закладу написали : "Після важких ночей допомагайте всім, кого здатні зігріти".

У коментарях під постом користувачі пишуть, що вчинок баристи буквально довів їх до сліз.

"Реву"

"Доброта — це скарб, який ми можемо мати в серці"

"Трималася, трималася, і заплакала"

"Дякую, тепер я теж реву"

У коментарях під постом у Threads українці не стримують емоцій

У мережі хвалять бариста за добрий вчинок

Зворушливий вчинок баристи з київської кав’ярні розлетівся по мережі

Коментарі під роликом з баристою в Threads

У коментарях під роликом з баристою з’явилося багато теплих коментарів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пранк українки над чоловіком завірусився у TikTok.