"Ой все, я плачу": бариста віддячив комунальницям і розчулив українців (вірусне відео)
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Кадри з вулиці викликали сильний відгук у мережі
Звичайний робочий день в одній із київських кав’ярень перетворився на зворушливу історію про людську подяку. До мережі потрапило відео з вчинком баристи, який зворушив українців.
Працівник стильного естетського кафе-бару та кав’ярні у столиці під назвою LUCERNA помітив комунальників, які працювали на вулиці та вирішив винести їм каву та смаколики на знак подяки від закладу.
Цей момент активно обговорюють у соціальній мережі Threads. Українці зауважили, що таке хоч і невелике, але прояв поваги до важкої праці співробітників комунальних служб викликає захоплення.
Ця історія нагадує, що турбота один про одного вкрай важлива і іноді навіть такий простий жест може підняти настрій іншим людям на цілий день.
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На офіційній сторінці закладу написали : "Після важких ночей допомагайте всім, кого здатні зігріти".
У коментарях під постом користувачі пишуть, що вчинок баристи буквально довів їх до сліз.
- "Реву"
- "Доброта — це скарб, який ми можемо мати в серці"
- "Трималася, трималася, і заплакала"
- "Дякую, тепер я теж реву"
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пранк українки над чоловіком завірусився у TikTok.