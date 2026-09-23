Бабине літо мчить в Україну: коли закінчиться сезон дощів

Бабине літо скоро вступить у свої права

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Період дощів, які накрили Україну на початку третьої декади місяця, завершується. Вже з 25 вересня на всій території країни встановиться суха та тепла погода.

Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру. Варто зауважити, що на заході країни збережеться можливість випадіння короткочасних дощів.

Циклон, що спричинив дощі поступово відступатиме з території України. Внаслідок цього нормалізується температура повітря та встановиться суха і сонячна погода.

З 25 вересня дощі відступлять з України

Погода ще порадує теплом?

Як розповів "Телеграфу" кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, після 25 вересня погода в Україні почне поступово стабілізуватись. На заході місцями ще випадатимуть дощі, тоді як у більшості інших областей встановиться мінлива хмарність без істотних опадів із відносно комфортним температурним режимом. Переважатиме вітер південного та південно-східного напрямку. Температура повітря вночі опиниться в діапазоні +8…+14 °С, днем від +18…+20 °С у північних та західних областях до +24…+26 °С у південно-східній половині країни.

В останні дні місяця — 28 – 30 числа, на території України прогнозується переважно суха, тепла та стійка погода. Цьому сприятиме область підвищеного атмосферного тиску та надходження теплого повітря з півдня Європи. Вночі температура в ці дні становитиме +8…+15 °С, днем повітря зможе прогрітися до +18…+25 °С.

Прогноз погоди на третю декаду вересня. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких областях жовтень розпочнеться з різкого похолодання, першого снігу та заморозків.