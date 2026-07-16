Забудьте про сивину: нові рішення приховають її навіть без звичного фарбування волосся

Тривале застосування окисних барвників з часом може погіршити стан волосся

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Багато людей при появі сивини поспішають її приховати, і тоді в хід йде фарба для волосся. Проте останнім часом трендом стали нові рішення.

Про це пише Ok Diario. У матеріалі зазначається, що довгий час єдиним очевидним засобом проти сивини було використання стійкої фарби, щоб повністю приховати її. Але це означало часті відвідування салону і, перш за все, ретельний догляд за корінням кожні кілька тижнів. До того ж тривале застосування окисних барвників з часом може погіршити стан волосся.

Однак зараз з’явилися інші способи боротьби з сивиною, які набирають популярності:

Тонне мелірування — такі техніки, як "бейбілайтс", допомагають пом’якшити контраст. Цей варіант особливо добре підходить для світлого волосся або волосся з м’якою натуральною основою, оскільки він візуально розподіляє сиве волосся в загальному кольорі, роблячи його менш помітним.

Фарбування бейбілайтс Фото — hairby_cassandrarose

Довідка: фарбування "бейбілайтс" — це техніка освітлення пасом лише на верхньому шарі волосся, до того ж у максимально дбайливий спосіб.

Напівперманентне фарбування — цей тип фарбування працює інакше, ніж класичне, тому що він не діє шляхом окислення і не агресивно розкриває кутикулу волосся. Натомість він наносить колір на поверхню. Це призводить до м’якшого, менш рівномірного, але і більш природного вигляду. Він не зафарбовує сивину на 100%, і саме у цьому його перевага. Замість того щоб повністю приховувати її, він маскує.

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