Секрет зовсім не в "святості": ось чому свята вода не псується роками

Еколог дав чітку відповідь

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Щороку на Водохреща мільйони людей набирають освячену воду, помічаючи дивовижну річ: вона може простояти у банці чи пляшці місяці й навіть роки, залишаючись свіжою та чистою. Багато хто вбачає в цьому виключно диво, проте наука має цілком логічне пояснення цього феномену.

У threads завірусився пост інженер-еколога Сергія. За його словами, секрет довговічності водохресної води криється у поєднанні кількох простих хімічних та фізичних факторів.

"Свята вода не псується роками. Це будь-яка бабуся знає. Як еколог поясню, чому так буває. Без дива, просто хімія. Вода сама по собі не псується, її псують мікроби. А в січні вода холодна і мікробів у ній мінімум, ще кришка на пляшці, темна шафа, прохолода. Дехто ще кладе срібну ложку, а срібло теж призупиняє бактерії", — написав Сергій.

Чому водопровідна чи джерельна вода у січні зберігається довше?

Сама по собі чиста вода не має властивості продукту, що псується. Причиною "цвітіння", появи неприємного запаху або осаду завжди стають мікроорганізми та бактерії.

Зимовий фактор та мінімум мікробів: У січні, коли набирають воду, стоїть холодна погода. У цей період активність бактерій у природних водоймах та водопроводі перебуває на мінімальному рівні.

У січні, коли набирають воду, стоїть холодна погода. У цей період активність бактерій у природних водоймах та водопроводі перебуває на мінімальному рівні. Ідеальні умови зберігання: Як правило, святу воду набирають у чисту тару, щільно закривають кришкою та ставлять у прохолодне, темне місце (наприклад, у шафу чи біля ікон). Відсутність сонячного світла і тепла не дає мікроорганізмам, що залишилися, розмножуватися.

Як правило, святу воду набирають у чисту тару, щільно закривають кришкою та ставлять у прохолодне, темне місце (наприклад, у шафу чи біля ікон). Відсутність сонячного світла і тепла не дає мікроорганізмам, що залишилися, розмножуватися. Іони срібла: Під час освячення в храмах часто використовують срібні хрести та чаші, а вдома багато хто за традицією опускає у воду срібну ложку. Срібло має виражений антибактеріальний ефект, який зупиняє життєдіяльність бактерій.

Нагадаємо, з 2023 року, після переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар, дати релігійних свят зрушили на два тижні. В результаті Водохреща тепер святкують 6 січня замість 19-го.