Секрет зовсім не в "святості": ось чому свята вода не псується роками
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Еколог дав чітку відповідь
Щороку на Водохреща мільйони людей набирають освячену воду, помічаючи дивовижну річ: вона може простояти у банці чи пляшці місяці й навіть роки, залишаючись свіжою та чистою. Багато хто вбачає в цьому виключно диво, проте наука має цілком логічне пояснення цього феномену.
У threads завірусився пост інженер-еколога Сергія. За його словами, секрет довговічності водохресної води криється у поєднанні кількох простих хімічних та фізичних факторів.
"Свята вода не псується роками. Це будь-яка бабуся знає. Як еколог поясню, чому так буває. Без дива, просто хімія. Вода сама по собі не псується, її псують мікроби. А в січні вода холодна і мікробів у ній мінімум, ще кришка на пляшці, темна шафа, прохолода. Дехто ще кладе срібну ложку, а срібло теж призупиняє бактерії", — написав Сергій.
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Чому водопровідна чи джерельна вода у січні зберігається довше?
Сама по собі чиста вода не має властивості продукту, що псується. Причиною "цвітіння", появи неприємного запаху або осаду завжди стають мікроорганізми та бактерії.
- Зимовий фактор та мінімум мікробів: У січні, коли набирають воду, стоїть холодна погода. У цей період активність бактерій у природних водоймах та водопроводі перебуває на мінімальному рівні.
- Ідеальні умови зберігання: Як правило, святу воду набирають у чисту тару, щільно закривають кришкою та ставлять у прохолодне, темне місце (наприклад, у шафу чи біля ікон). Відсутність сонячного світла і тепла не дає мікроорганізмам, що залишилися, розмножуватися.
- Іони срібла: Під час освячення в храмах часто використовують срібні хрести та чаші, а вдома багато хто за традицією опускає у воду срібну ложку. Срібло має виражений антибактеріальний ефект, який зупиняє життєдіяльність бактерій.
Нагадаємо, з 2023 року, після переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар, дати релігійних свят зрушили на два тижні. В результаті Водохреща тепер святкують 6 січня замість 19-го.