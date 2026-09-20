Не викидайте порожню пляшку: її можна перетворити на "розумний вазон"

Рослини самі "питимуть" стільки, скільки потрібно

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Вирощування домашньої м'яти, запашного базиліку чи дрібної розсади іноді закінчується розчаруванням. Якщо пропустити полив, рослини опускають листя й в'януть. При цьому порожня пластикова пляшка може назавжди розв'язати цю проблему й позбавити рутини з поливом.

Ідеєю, як із пластикової пляшки та мотузки зробити автополив для рослин, поділилися на YouTube-каналі Vola Nina TV. Повторити це зможе кожен.

Суть цієї конструкції базується на капілярному ефекті. Завдяки проміжкам між волокнами мотузяного ґнота волога здатна самостійно підніматися з нижнього резервуара просто до підсохлого субстрату. Перевага такого методу поливу в тому, що система сама доправляє стільки рідини, скільки потребує рослина, повністю виключаючи як пересихання, так і надмірне перезволоження ґрунту.

Добре промийте пляшку й акуратно розріжте її навпіл. У пластиковій кришці пробийте невеликий отвір і протягніть крізь нього товсту бавовняну нитку, яка слугуватиме провідним ґнотом. Переверніть верхню частину шийкою вниз і вставте її в нижню половину пляшки. Верх заповніть ґрунтом і висадіть квітку, а в нижню частину налийте води так, щоб до неї діставав кінчик нитки.

Такий вазон ідеально підійде для вологолюбних трав, але не для сукулентів. А якщо зовнішній вигляд прозорого пластику здається неестетичним, горщик завжди можна красиво задекорувати, щільно обмотавши його джутовим шпагатом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна використати порожню пачку з-під майонезу.