Бабусин спосіб прочистити засмічення без сантехніка: потрібні лише два інгредієнти

Дізнайтеся, як швидко ліквідувати засмічення в трубі та прибрати неприємний запах

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Засмічення в раковині чи ванні — та проблема, з якою можна впоратися без використання побутової хімії та виклику сантехніка. Один із найдоступніших способів використовується вже не одне десятиліття. Він ґрунтується на реакції харчової соди та столового оцту.

Ефективність комбінації харчової соди та оцту пояснюється простою хімічною реакцією. Харчова сода має лужне середовище, а оцет — кисле. При їхньому з'єднанні всередині труби починається бурхлива реакція з виділенням вуглекислого газу та рясної піни. Піна сприяє розпушенню й відшаруванню мильного нальоту та органічних забруднень зі стінок сифона. Додатково сода нейтралізує неприємні запахи в каналізації.

Для розчинення застиглого жиру ефективніша суміш солі та рідкого мийного засобу, де мийний засіб розщеплює жир, а сіль діє як м'який абразив.

Як прочистити злив у раковині

У зливувальний отвір залийте одну склянку гарячої (але не окропу) води, щоб злегка розігріти труби та підготувати їх. Важливо не заливати окріп, щоб не пошкодити пластиковий сифон чи кераміку. Потім засипте в злив пів склянки харчової соди. Слідом за содою вилийте склянку 9% оцту й одразу закрийте злив. Суміш почне шипіти та пінитися. Через 5–15 хвилин необхідно рясно промити злив гарячою водою.

Фото згенероване ШІ

Якщо засмічення з'явилося через жир, злив спочатку необхідно промити гарячою водою, після чого засипати повну склянку кухонної солі та додати пів склянки рідкого мийного засобу. Через годину змити суміш великою кількістю гарячої води.

Як зазначається в матеріалі ресурсу Cooky, категорично заборонено змішувати оцет із купованою хімією. У поєднанні з хлоровмісними засобами (наприклад, білизною) виділяється отруйний газ хлор, а в комбінації з купованими лугами відбувається бурхлива реакція з виділенням тепла та розбризкуванням їдкого складу.

Також варто врахувати, що якщо в зливі застрягла щільна грудка волосся або твердий предмет, домашня хімія не допоможе. У такому разі доведеться використати вантуз, сантехнічний трос або скористатися послугами сантехника.