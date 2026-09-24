В "АТБ" назвали три типи покупців, яких можуть запідозрити у крадіжці ще на вході

Деяких відвідувачів персонал уже знає в обличчя

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Працівники мережі "АТБ" іноді ще на вході можуть розпізнати, хто з покупців може потенційно здійснити крадіжку. Є три категорії, на які звертають увагу найбільше. А от постійних крадіїв вже знають в обличчя.

Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі. За його словами, на тих, хто може створити проблеми через крадіжку товару вказують загальні ознаки. Це можуть бути літні жінки із купою сумок, люди, які виглядають як ті, що мають залежність від наркотичних засобів, а також гучні компанії.

Також, є й ті, кого називають "постійниками". Це місцеві проблемні особистості та крадії-шопоголіки. Їх персонал вже знає в обличчя, тож за такими відвідувачами слідкувати починають вже при вході.

Крадіжки у "АТБ". Фото: згенеровано ШІ / "Телеграф"

Зауважимо, під час спірних моментів, і працівники "АТБ", і відвідувачі, яких підозрюють у крадіжці, можуть звернутись до поліції. Обшукувати речі та покупця має право тільки поліція. Натомість охорона може пропонувати показати покупки та підтвердити їх чеком добровільно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед популярних товарів для крадіжки — кава, алкоголь та шоколад. Останній став абсолютним лідером.