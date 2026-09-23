Охорона "АТБ" може "заспокоїти" п'яного відвідувача балончиком? Працівник розкрив правила

На випадок неадекватної поведінки клієнтів є чіткий алгоритм дій

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Охоронці "АТБ" не мають права застосовувати силу чи газові балончики навіть до п'яних покупців. Вони можуть лише зробити зауваження.

Якщо покупець поводиться агресивно, через пульт викликається ГШР (група швидкого реагування). Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ".

ГШР — це мобільний екіпаж підготовлених працівників охорони, який оперативно виїжджає на об'єкт за сигналом тривоги чи натисканням тривожної кнопки. Зазвичай група складається з 2–3 осіб та приїздить в середньому від 3 до 7 хвилин залежно від відстані та дорожньої ситуації.

Як діє охорона "АТБ", якщо відвідувача запідозрили у крадіжці

Якщо людину підозрюють у спробі винести товар без оплати, її можуть затримати для з'ясування обставин. За словами співробітника "АТБ", підозрюваних у крадіжці не відводять до спеціального приміщення, на кшталт кімнати охорони.

Спочатку працівники з'ясовують ситуацію та встановлюють, чи справді товар міг бути винесений без оплати. Якщо сума велика — викликають поліцію, якщо ні — обходяться попередженням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що охорона супермаркетів "АТБ" не має права вимагати від покупця показати вміст сумки чи рюкзака. Що робити, якщо таке відбувається.