"Кока-Кола" з "АТБ" не зникне: там знайшли цікавий вихід

Українці не залишаться без "коли"

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В "АТБ" знайшли можливість продовжувати забезпечувати своїх покупців Coca-Cola. Через російський удар по виробничих обʼєктах компанії Coca-Cola на Київщині у вересні, напій почав стрімко зникати з прилавків українських магазинів.

Як розповів "Телеграфу" співробітник "АТБ", мережа уклала контракт на постачання "Кока-Кола" з Румунії. Покупці мережі будуть забезпечені популярним напоєм.

Зараз на сайті "АТБ" можна купити Coca-Cola у бляшанках

До слова, такий самий вихід з ситуації знайшли й у "Сільпо". Мережа також завозить "Кока-Колу" з Румунії.

Росія вдарила по складах Coca-Cola — що відомо

Coca-Cola — це американський бренд безалкогольних напоїв. В Україні виробництвом займається Coca-Cola Beverages Ukraine. 3 вересня 2026 року російський дрон атакував підприємство Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині. Удар пошкодив завод та склад, а працівники не постраждали. Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку, заявив: "Це чіткий російський сигнал Америці. Росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство".

Раніше "Телеграф" розповідав, що легендарний український виробник напоїв "Живчик" почав випускати колу зі смаком малини та вишні. Як відреагували українці.