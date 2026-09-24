Коли закінчиться війна в Україні: демограф назвала точний рік

Демографиня наголосила, що завершення бойових дій не означатиме миттєвого відновлення населення

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Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова вважає, що війна може закінчитись в 2027 році. Вона наголосила — це її особисте відчуття.

Про це вона розповіла "Телеграфу", коментуючи демографічні втрати України через війну. "Ціна війни" для України — вже близько 10 млн людей. Та ці втрати не незворотні.

"Я думаю, що наступного року все закінчиться. Я не знаю, чого я так вважаю. Відчуваю. Думаю, що в 2027 році все закінчиться. Але не думайте, що одразу все закінчиться в сенсі демографії. До речі, ці 10 мільйонів це не незворотні втрати. Ні. Я сподіваюсь, що багато ми повернемо: території, людей", — сказала Лібанова зазначивши, що бачить передумови для закінчення війни.

Повне інтерв'ю "Телеграфу" читайте за посиланням: В 2027 році все закінчиться. Ми повернемо території і людей, – Лібанова про мобілізацію жінок, бебі-бум і мігрантів

Що ж до оцінки втрат України у 10 млн осіб, то Лібанова наголосила — зниження народжуваності все одно було б, та війна стала додатковим фактором. Аналогічна ситуація і зі смертністю. Нагадаємо, за останіми даними в Україні проживає близько 29 мільйонів громадян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські абітурієнти масово вступали на менеджент. Держава натомість надавала гранти на інші спеціальності.