Під час перевірки ТЦК на вулиці треба пам'ятати важливу річ: вона вам допоможе у майбутньому

Юристка радить зафіксувати свою позицію на відео

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Під час перевірки документів представниками ТЦК та СП громадянам не варто сперечатись щодо того, які дані правильні, якщо в "Резерв+" та в паперовому документі вони різняться. Натомість, слід зафіксувати розбіжності та власну позицію на відео.

Як розповіла в коментарі "Телеграфу" військова юристка ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова, перевагу під час перевірки все одно має те, що записане в реєстрі "Оберіг". Детальніше у метаріалі "Резерв+" чи паперовий квиток: який документ анулюється просто під час перевірки ТЦК

Тож не конкретний документ, паперовий чи електроний, а дані, внесені до реєстру. Документ потрібно пред'явити, а далі повідомити про те, яка саме розбіжність та чи вже є звернення щодо коригування даних. За словами Тернової, чинний порядок перевірки документів передбачає фіксацію на відео, тож цей запис можна використати.

"Варто чітко, спокійно зазначити на камеру, у чому саме розбіжність і чи подавалася заява на виправлення даних. Це не змінює правових наслідків самої розбіжності, але формує доказову базу для подальшого оскарження, якщо дії визнають неправомірними", — юристка пояснила, чому саме така поведінка важлива.

Що ж до того, чи брати повістку на уточнення даних, Тернова зауважує — краще отримати, адже відмова від документа може привести до складання акту та подальшої доставки особи до ТЦК. Якщо заява на корекцію інформації в реєстрі вже подана, то підтверджувальний документ щодо цього потрібно мати при собі.

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