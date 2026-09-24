Зв’язок може зникати на пів дня: чи можна буде розплатитися карткою в магазині

Через ворожі атаки проблеми можуть виникнути навіть з елементарними задачами

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Поки влада відповідає на запитання, чи можливе в Україні відключення всього інтернету через удари РФ, українці з'ясовують, як їм діяти, якщо це все ж станеться. Зокрема, гостро постає проблема оплати товарів банківськими картками через термінали.

За словами представника точки обміну інтернет-трафіком Анатолія Фроленкова, зв'язку дійсно може не бути по півдня. На такі випадки громадянам варто запастися кількома сім-картками, під'єднатися до різних інтернет-провайдерів і мати при собі роздруковані документи.

NFC працюватиме, але є нюанс

Попри відсутність мобільного інтернету, функція оплати карткою, що прив'язана до вашого смартфону, буде доступною.

Справа у тому, що коли банківську картку додають до Apple Pay або Google Pay, система не просто зберігає її дані у смартфоні. Замість справжнього номера картки створюються спеціальні цифрові ключі — токени, які використовуються для безконтактних платежів.

Під час покупки смартфон передає необхідну інформацію терміналу через NFC. Тобто для самої передачі даних між телефоном і платіжним пристроєм мобільний інтернет або Wi-Fi не потрібні.

Система готова до таких викликів

Водночас варто розуміти, що можливість платити без зв’язку обмежена певною кількістю одноразових платіжних токенів. Залежно від банку, платіжної системи та налаштувань пристрою, це може бути приблизно 5–10 офлайн-транзакцій. Після їх проведення телефон повинен буде хоча б ненадовго підключитися до інтернету, щоб отримати нові.

Таким чином, перед поїздкою або тривалим перебуванням у місці, де можливі проблеми зі зв’язком, краще заздалегідь відкрити платіжний застосунок або підключити телефон до мережі. Це дозволить системі оновити необхідні платіжні дані.

Час від часу інтернет все ж потрібен

З терміналами складніше

Що ж стосується самих платіжних терміналів, ситуація дещо складніша. Зв'язок їм потрібен для того, щоб передавати дані про операцію до банку або платіжної системи для її авторизації.

Деякі платіжні пристрої здатні тимчасово проводити операції в офлайн-режимі, але це залежить від банку-еквайра, налаштувань терміналу та конкретного виду платежу.

Отже, на випадок повного зникнення зв'язку, громадянам все ж краще мати певний запас готівки для оплати невідкладних покупок.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", Росія спрямовує свої удари на великих операторів зв’язку та дата-центри.