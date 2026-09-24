Ждите уведомления. В lifecell, "Киевстар" и Vodafone ответили, будет ли повышение цен на связь

Что говорят украинские мобильные операторы

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Из-за российских ударов украинцы могут столкнуться с проблемами со связью. Об этом предупредил представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков, и заявил, что повреждение инфраструктуры и перераспределение трафика могут вызывать сбои в работе сетей.

"Телеграф" обратился к крупнейшим мобильным операторам Украины — lifecell, Vodafone и "Киевстар", чтобы узнать, как они оценивают ситуацию и может ли повреждение инфраструктуры из-за атак РФ повлиять на стоимость тарифов.

Анатолий Фроленков рассказал о возможных последствиях российских ударов в эфире "Суспільного".

По его словам, проблемы могут возникать не только из-за непосредственного повреждения оборудования, но и из-за необходимости перераспределять нагрузку между разными точками сети.

"Будут ли выносить, будут ли гаснуть операторы? Да, у нас будут проблемы со связью. Они будут хотя бы потому, что просто физически нужно переключить с одной точки присутствия на другую. Плюс, когда дизбалансируется система, когда весь трафик с одной точки идет в другую, забиваются каналы связи, начинаются сбои. Ну, плюс физически уничтожаются сервера", — рассказал Фроленков.

Что говорят в lifecell

В lifecell подчеркнули, что компания работает над сохранением связи для абонентов несмотря на сложную ситуацию.

"Мы делаем все возможное, чтобы наши пользователи оставались со связью, несмотря на сложное положение в стране", — ответили в компании.

Если стоимость тарифа изменится, абонентов об этом должны предупредить как минимум за 7 дней до вступления изменений в силу.

"В случае изменения условий предоставления услуг оператор обязуется информировать клиента не позднее чем за 7 дней до вступления изменений в силу", — отметил оператор службы поддержки.

Ответ службы поддержки lifecell. Фото: "Телеграф"

Vodafone: повышение тарифов происходит раз в год

В Vodafone заявили, что информация о возможном повышении тарифов из-за российских ударов не имеет отношения к компании.

"Данная информация не имеет к нам отношения. На нашем сайте и в наших социальных сетях такой информации не было".

В то же время в компании отметили, что в последний раз тарифы повышали 23 декабря 2025 года. По словам оператора, изменения стоимости происходят раз в год.

"О росте цен абоненты и операторы узнают не раньше и не позже чем за 7 суток до повышения", — сообщили в Vodafone.

На вопрос, смогут ли абоненты сохранить нынешнюю стоимость тарифа, если ее придется изменить из-за последствий российских ударов, в службе поддержки ответили:

"Нет, конечно. Компания имеет право менять цены на собственные тарифы".

Ответ службы поддержки Vodafone. Фото: "Телеграф"

"Киевстар": сеть работает стабильно

В "Киевстаре" сообщили, что сейчас сеть работает стабильно, обеспечивая абонентов мобильной связью и фиксированным интернетом.

В то же время в некоторых населенных пунктах, где продолжаются активные боевые действия, могут возникать сложности из-за обесточивания.

"Сеть Киевстар работает стабильно, обеспечивая как мобильную связь, так и фиксированный интернет. Однако в части населенных пунктов зоны проведения активных боевых действий могут наблюдаться сложности из-за обесточивания", — отметили в компании.

Относительно возможного повышения тарифов именно из-за российских ударов в "Киевстаре" заявили, что информации о таких планах сейчас нет.

Ответ службы поддержки "Киевстар". Фото: "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, возможно ли в Украине отключение всего интернета из-за ударов РФ.