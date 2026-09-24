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Зарплата 70 тисяч із бронею від мобілізації: українців кличуть на прибуткову роботу

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Робота в Україні Новина оновлена 24 вересня 2026, 12:22
Робота в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Кандидат має бути відповідальним та організованим

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В Україні відкрилася гаряча вакансія із гарною зарплатою. Важливою перевагою для багатьох може стати можливість бронювання від мобілізації.

Відповідне оголошення з’явилось на сайті "Work.ua". Роботу пропонує велика мережа продуктових супермаркетів "Най-Най", яка працює на заході України. Зараз компанії потрібен завідувач центрального складу.

До його обов’язків входить:

  • Управління прийомом, розміщенням та відвантаження товарів;
  • Контроль правильності оформлення документів;
  • Аналіз складських запасів та планування потреби;
  • Забезпечення дотримання правил безпеки на складі;
  • Підтримка порядку та чистоти на складі.

Вимоги до кандидатів:

  • Людина з досвідом роботи на позиції завідувача від 1 року (бажано у роздрібній торгівлі);
  • Організованого, відповідального керівника

Що пропонують

  • Бронювання.
  • Офіційну високу заробітну плату — 50-70 тисяч гривень.
  • Відпустка 24 дні/рік.
  • Графік роботи: пн-пт з 8:00-17:00.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому люди звільняються з "АТБ" і хто має найскладнішу роботу.

Теги:
#Зарплата #Робота #Вакансія