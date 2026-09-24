Зарплата 70 тисяч із бронею від мобілізації: українців кличуть на прибуткову роботу
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Кандидат має бути відповідальним та організованим
В Україні відкрилася гаряча вакансія із гарною зарплатою. Важливою перевагою для багатьох може стати можливість бронювання від мобілізації.
Відповідне оголошення з’явилось на сайті "Work.ua". Роботу пропонує велика мережа продуктових супермаркетів "Най-Най", яка працює на заході України. Зараз компанії потрібен завідувач центрального складу.
До його обов’язків входить:
- Управління прийомом, розміщенням та відвантаження товарів;
- Контроль правильності оформлення документів;
- Аналіз складських запасів та планування потреби;
- Забезпечення дотримання правил безпеки на складі;
- Підтримка порядку та чистоти на складі.
Вимоги до кандидатів:
- Людина з досвідом роботи на позиції завідувача від 1 року (бажано у роздрібній торгівлі);
- Організованого, відповідального керівника
Що пропонують
- Бронювання.
- Офіційну високу заробітну плату — 50-70 тисяч гривень.
- Відпустка 24 дні/рік.
- Графік роботи: пн-пт з 8:00-17:00.
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