Ціни просіли до 53%: що цього тижня можна вигідніше купити в "АТБ"

Найбільше ціна впала на морозиво

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В "АТБ" до 29 вересня діють знижки на продукти та товари для дому. Найбільше подешевшали морозиво, шоколад, солодощі, побутова хімія та окремі продукти.

Серед акційних товарів є пропозиції зі знижками до 53%. "Телеграф" розповідає, що можна придбати дешевше та скільки коштують популярні товари.

М'ясо та напівфабрикати

Серед м'ясних продуктів можна знайти кілька пропозицій зі знижками до 30%. Зокрема, піджарка зі свинини "Своя Лінія" коштує 160,90 грн замість 230,90 грн, а ковбаса "Баликова" — 119,89 грн замість 172,90 грн.

Пельмені "Рудь 100%" подешевшали на 40% — до 79,90 грн за 700 г. Курячі нагетси "Легко!" продають за 99,90 грн, що на 35% менше від попередньої ціни. Гавайська піца "Легко!" подешевшала на 38% — до 99,90 грн за 400 г.

На м'ясні продукти в АТБ діють знижені ціни

Пельмені в АТБ продають зі знижкою 40%

Риба та морепродукти

Знижки діють і на рибну продукцію. Лосось Norven вагою 340 г коштує 310,90 грн замість 449,90 грн — ціна знижена на 30%.

Філе форелі "Своя лінія" можна придбати за 199,90 грн, а креветки Norven — за 155,90 грн. Знижки на ці товари становлять 27% та 25% відповідно.

Лосось та інша риба продаються за нижчими цінами

Молочні продукти

У категорії молочних продуктів знижки сягають 38%. Наприклад, йогурт "Молокія" 300 г продають за 27,90 грн замість 45 грн.

Йогурти "Злагода" також стали дешевшими на 37% — залежно від виду їхня ціна становить від 41,50 до 46,90 грн за 750 г. Сметана "Яготинська" 15% коштує 39,90 грн.

Йогурти в АТБ подешевшали майже на 40%

Консерви, соуси та готові продукти

Серед бакалії можна знайти знижки на консерви, оливки, соуси та готові страви. Ананаси "Своя Лінія" коштують 74,50 грн замість 98,90 грн, а тунець — 42,90 грн замість 57,50 грн.

Майонез "Щедро" продають за 57,50 грн, а сирний соус — за 28,90 грн.

Соуси та консерви в АТБ продають дешевше

Овочі та фрукти

Знижки є і на окремі овочі та фрукти. Виноград кишмиш коштує 78,95 грн, а червоний солодкий перець — 64,95 грн.

Сушена хурма Balkhoortma продається зі знижкою 25% — за 74,50 грн.

На фрукти та овочі також діють знижки

Кава та чай

На каву та чай діють знижки до 36%. Кілограм зернової кави De Luxe Foods&Goods Selected можна придбати за 719,90 грн замість 945 грн.

Кава Dallmayr Prodomo 500 г коштує близько 496–500 грн залежно від виду. Чай Alokozay продають зі знижкою 35%, а окремі види Tea Moments — на 32–36% дешевше.

Ціни на чай в АТБ знизилися до 36%

Солодощі та морозиво

Найбільші знижки в добірці припали саме на солодощі та морозиво. Морозиво "Рудь" Donut коштує 17,90 грн замість 38,40 грн — знижка становить 53%.

Морозиво "Ласунка" Гран-Прі та Laska Maximuse продають зі знижкою 50%. Шоколад Millennium La Creme також подешевшав удвічі — до 33,90 грн за 100 г.

Цукерки Roshen Yummi Gummi коштують 19,70 грн замість 36,90 грн, тобто на 46% дешевше.

Солодощі в АТБ подешевшали майже вдвічі

Деяке морозиво в АТБ коштує на 50% дешевше

Побутова хімія та засоби гігієни

У категорії товарів для дому найбільша знижка становить 43%. Засіб для миття посуду Fairy 450 мл можна придбати за 59,50 грн замість 104,40 грн.

Зубна паста Colgate Max Fresh Charcoal коштує 60,50 грн, що на 40% менше від попередньої ціни. Також зі знижками продають засоби для прання та товари Tena.

Засоби гігієни продають за зниженими цінами до 35%

Напої

Знижки діють і на окремі алкогольні напої та пиво. Ігристе вино Шабо PRIMO SECCO коштує 169,90 грн замість 266,70 грн, а пиво Stella Artois 0,5 л — 35,50 грн замість 61,90 грн.

Окремі види пива подешевшали на 36–38%.

Окремі напої в АТБ подешевшали більш ніж третину

Акційні ціни на напої, як і на інші товари, діють до 29 вересня або поки продукція є в наявності.

Топ-10 товарів із найбільшим дисконтом

Найбільші знижки в АТБ зараз сягають 53%. До списку товарів із максимальним дисконтом увійшли морозиво, шоколад, солодощі, побутова хімія та продукти харчування.

Морозиво Рудь Donut, 70 г — 17,90 грн замість 38,40 грн (-53%). Морозиво Ласунка Гран-Прі, 155 г — 39,90 грн замість 79,90 грн (-50%). Морозиво Laska Maximuse, 500 г — 99,90 грн замість 199,90 грн (-50%). Шоколад Millennium La Creme, 100 г — 33,90 грн замість 67,90 грн (-50%). Цукерки Roshen Yummi Gummi, 70 г — 19,70 грн замість 36,90 грн (-46%). Засіб для миття посуду Fairy, 450 мл — 59,50 грн замість 104,40 грн (-43%). Пиво Stella Artois, 0,5 л — 35,50 грн замість 61,90 грн (-42%). Пельмені Рудь 100%, 700 г — 79,90 грн замість 133,50 грн (-40%). Зубна паста Colgate Max Fresh Charcoal, 100 мл — 60,50 грн замість 101,90 грн (-40%). Піца Легко! Гавайська, 400 г — 99,90 грн замість 162 грн (-38%).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи має право охорона "АТБ" застосувати балончик до нетверезого відвідувача. Працівник магазину пояснив, у яких випадках це дозволено.