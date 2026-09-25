Заплатити штраф, щоб знятися з розшуку ТЦК? Чому це не завжди правильний крок

Адвокати пояснили, чому це може не зняти питання

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Перш ніж сплачувати штрафи за порушення військового обліку від ТЦК через застосунок "Резерв+", варто спочатку перевірити законність самого внесення військовозобов'язаного в розшук. Після визнання вини повернути справу назад буде складно.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфу": "У розшуку" через ТЦК: як законно прибрати позначку в реєстрі "Оберіг"

Багато хто намагається піти найпростішим шляхом: визнати порушення й одразу сплатити штраф через застосунок "Резерв+", сподіваючись, що розшук зникне автоматично. Проте, за словами адвокатів, це ризикований, а у багатьох випадках ще й марний вибір.

"Такий шлях не завжди вирішує проблему, оскільки після сплати штрафу порушення часто не зникає, або зникає на короткий час і знову з’являється", — пояснив адвокат Олександр Дубовий.

Що означає кожен статус у "Резерв +". Джерело: kora-guide.com

Крім того, такий крок ускладнює подальший захист. Визнанням правопорушення і сплатою штрафу, людина фактично підтверджує свою провину. Після цього довести незаконність дій ТЦК у суді стає значно важче.

Штрафи від ТЦК — за що та які суми

ТЦК може накласти штраф за неявку за повісткою, порушення правил військового обліку, невиконання вимог законодавства. Відповідальність регламентована статтями 210 та 210-1 КУпАП. Суми штрафів складають від 17 000 до 25 500 гривень.

Строк оскарження рахується від тої дати, коли ви побачили постанову. Якщо відкрите виконавче провадження — може відбутись арешт рахунків. Також сума штрафу може вирости, адже додаються відсотки виконавчого збору та витрати на виконавче провадження. Постанова може бути скасована, це також відображається в "Резерв+".

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити штраф від ТЦК і сплатити його через "Резерв+". В додатку "Резерв+" є чотири типи кольорового маркування.