В "АТБ" з'явився відділ, який здивував покупців: такі є не всюди
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Компанія розширює асортимент товарів
В деяких супермаркетах мережі "АТБ" почали з'являтись відділи, які дуже радують покупців. В них продається свіже м'ясо, ковбаси та сири.
Про це розповідає користувач під ніком margen_talks в соціальній мережі Threads. Люди відзначають великий асортимент та хорошу якість товару.
Автор зазначив, що "АТБ" продовжує дивувати клієнтів. А відкриття таких відділів свідчить про високий рівень мережі.
"АТБ вийшов на новий рівень. Відкрився відділ мʼяса та сирів, це вже рівень pro МАХ)", — йдеться в повідомленні.
Судячи з фото, у відділі є багато різновидів м'яса та субпродуктів. Зокрема свинина, курятина, індичатина, а також сосиски та сардельки. Також на прилавках є й готова до вживання продукція — варені ковбаси та сири.
Як відреагували в мережі?
Користувачі в коментарях зазначають, що вже давно користуються такими відділами в "АТБ" у своїх містах і відзначають прийнятні ціни та непогану якість м'яса. Проте дехто зазначає, що трапляється і погана продукція, але це залежить від міста та конкретного магазину.
"У них там м'ясо обвітрене і пропавше не рекомендую що-небудь брати";
"Все залежить від магазину. І його трафіку. У тому, що біля мене, м'ясо завжди свіже. Його до вечора розбирають у нуль. І вранці знову свіже. І ціни часто нижчі, ніж аналогічні м'ясні позиції в інших магазинах";
"Вперше бачу таке АТБ";
"Називається Гастрориночок";
"Так, це вже не для пиячків магазин, а для нормальних людей";
"Та він завжди був норм) то вже до місцевого контингенту питання";
"Ого, прикольно. Це, мабуть, у Києві хіба";
"Місяців три, як відкрили цей відділ в АТБ, що у мене на районі. Часто там беру м'ясо, все чудово";
"Брала там, нормальне м'ясо", — пишуть користувачі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що покупці найчастіше крадуть в "АТБ".