Занадто дорогі? Чому не у всіх "АТБ" є каси самообслуговування

Компанія має певні застереження щодо впровадження таких зон в магазинах

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В сучасному світі каси самообслуговування в супермаркетах дають можливість економити час та людський ресурс. Проте в мережі "АТБ" такий формат поки що не надто розповсюджений.

"Телеграф" розповість, в чому причина цього явища. Варто зауважити, що компанія працює над цим питанням.

Наразі каси самообслуговування є лише приблизно у 20% магазинів мережі "АТБ". Але, через високі витрати та специфіку роботи дискаунтера, компанія вимушена впроваджувати їх поступово.

Головні причини відсутності кас самообслуговування в "АТБ":

Ризик крадіжок. Без належного контролю значно зростає кількість неоплачених товарів.

Без належного контролю значно зростає кількість неоплачених товарів. Нестача персоналу та охорони. Для безпечної роботи зон самообслуговування потрібні додаткові працівники та охоронці, яких наразі недостатньо.

Для безпечної роботи зон самообслуговування потрібні додаткові працівники та охоронці, яких наразі недостатньо. Формат роботи дискаунтера. Бізнес-модель мережі "АТБ" базується на максимальному скороченні витрат для утримання низьких цін на товари. А встановлення та обслуговування терміналів самообслуговування вимагають значних інвестицій.

Бізнес-модель мережі "АТБ" базується на максимальному скороченні витрат для утримання низьких цін на товари. А встановлення та обслуговування терміналів самообслуговування вимагають значних інвестицій. Площа магазинів та потік покупців. Не всі приміщення, в яких розташовані магазини мережі, фізично дозволяють зручно розмістити зону самообслуговування без створення додаткових місць скупчення клієнтів.

Каси самообслуговування. Фото ілюстративне

Водночас компанія поступово розширює практику впровадження кас самообслуговування. Наразі такими зонами обладнуються нові або реконструйовані магазини, і мережа планує й надалі збільшувати їх кількість по всій Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому покупці залишаються без обіцяних знижок в "АТБ".