Безкоштовна їжа в "АТБ"? Співробітник розкрив, що роблять зі списаним товаром

Виявляється, позбавитися такої продукції — не легка процедура

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У мережі популярних українських супермаркетів "АТБ" співробітники не можуть просто так "списати собі" продукти. Ця процедура відбувається за певними правилами.

Про це "Телеграфу" розповів працівник цієї торгової мережі. За його словами, утилізація товару, який не можна більше продавати покупцям, серйозно контролюється.

Поширене уявлення про те, що співробітник може виявити товар з пошкодженою упаковкою або терміном придатності, що минув, і забрати його собі, оформити списання, неправильне. Процес відбувається через комп’ютерну систему. Тобто продукт має бути офіційно проведений за встановленою процедурою. Далі він вирушає на утилізацію за всіма правилами.

Співробітник "АТБ" також наголосив, що утилізація відбувається строго під камерами відеоспостереження.

Таким чином стає зрозуміло, що саме поняття "списання" ніяк не означає, що товар стає власністю співробітників магазину тільки тому, що він вже не підлягає продажу.

До речі, причини списання товарів можуть бути зовсім різними:

продукт втратив товарний вигляд

минув термін придатності продукту

товар був пошкоджений та не підлягає продажу

не відповідає вимогам реалізації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що супермаркети "АТБ" працюють і вночі. Розповідаємо, що відбувається у магазині в цей час.