Справа не в зарплаті: чому люди звільняються з "АТБ" і в кого найскладніша робота

Що насправді відбувається за лаштунками торгових залів

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Плинність кадрів у мережі популярних супермаркетів "АТБ" пов’язана зовсім не із зарплатою. Серед найпоширеніших причин звільнень співробітників стоїть зовсім інший фактор.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів співробітник однієї із торгових точок. За його словами, затримок із виплатами заробітної плати у супермаркетах немає. Крім того, працівників не штрафують, а лише можуть позбавити частини премії за певні дії.

"Звільняються найчастіше через важких покупців та моральне вигоряння", — сказав співрозмовник.

Робота в супермаркеті потребує постійного контакту з людьми, реакції на їхні претензії та вирішення спірних ситуацій тут і зараз. Відповідно, таке навантаження може призводити до емоційної втоми.

При цьому працівник "АТБ" каже, що складно абсолютно всьому персоналу супермаркету, оскільки це сфера обслуговування. Але морально найважче охоронцю.

Він пояснює це тим, що їхнє коло спілкування на роботі та відповідальності ширше, ніж у інших співробітників. Охоронцю необхідно взаємодіяти як із персоналом, так і з покупцями.

До того ж, бувають ситуації із порушниками та спробами крадіжок.

Що найчастіше крадуть у "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІІ

Тому охоронцеві доводиться постійно контролювати лад. Така багатозадачність робить цю роботу морально особливо тяжкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що працівник "АТБ" чесно розповів про стосунки у колективі.