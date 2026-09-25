Встигніть придбати, бо більше не буде: Roshen розпродає за пів ціни улюблений смаколик
- Автор
-
- Дата публікації
-
Які ціни та скільки триватиме акція
Одна з користувачок у Threads повідомила, що у фірмових магазинах Roshen стартувала остання акція цього року. Весь асортимент морозива шоколадної фабрики продають зі знижкою 50%.
"Телеграф" розповідає, скільки триватиме акція, яке морозиво зараз є у Roshen та у скільки обійдуться популярні смаки.
Скільки триватиме акція
За інформацією Roshen акція почалася 22 вересня і діятиме до 28 вересня. Знижка становить 50% на весь асортимент морозива у фірмових магазинах.
Тож зараз можна придбати як класичний пломбір, так і морозиво з різними наповнювачами за половину звичайної ціни.
Серед доступних варіантів є:
Milky Splash "Ванільний пломбір" у вафельному стаканчику — звичайна ціна 39,85 грн, за акцією — 19,93 грн;
Milky Splash "Шоколадний пломбір" у вафельному стаканчику — звичайна ціна 39,85 грн, за акцією — 19,93 грн;
Milky Splash "Шоколадний пломбір у глазурі" на паличці — звичайна ціна 48,50 грн, за акцією — 24,25 грн;
Milky Splash "Ванільний пломбір у молочному шоколаді" на паличці — звичайна ціна 48,50 грн, за акцією — 24,25 грн;
Lacmi "З карамеллю та попкорном" — звичайна ціна 59,90 грн, за акцією — 29,95 грн;
Lacmi "З печивом і кукурудзяними пластівцями" — звичайна ціна 59,90 грн, за акцією — 29,95 грн.
Раніше "Телеграф" розповідав, що апельсинова новинка від Roshen нарешті в магазинах.