Встигніть придбати, бо більше не буде: Roshen розпродає за пів ціни улюблений смаколик

Які ціни та скільки триватиме акція

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Одна з користувачок у Threads повідомила, що у фірмових магазинах Roshen стартувала остання акція цього року. Весь асортимент морозива шоколадної фабрики продають зі знижкою 50%.

"Телеграф" розповідає, скільки триватиме акція, яке морозиво зараз є у Roshen та у скільки обійдуться популярні смаки.

Скільки триватиме акція

За інформацією Roshen акція почалася 22 вересня і діятиме до 28 вересня. Знижка становить 50% на весь асортимент морозива у фірмових магазинах.

Акція від Roshen

Тож зараз можна придбати як класичний пломбір, так і морозиво з різними наповнювачами за половину звичайної ціни.

Серед доступних варіантів є:

Milky Splash "Ванільний пломбір" у вафельному стаканчику — звичайна ціна 39,85 грн, за акцією — 19,93 грн;

Milky Splash "Шоколадний пломбір" у вафельному стаканчику — звичайна ціна 39,85 грн, за акцією — 19,93 грн;

Морозиво Milky Splash

Milky Splash "Шоколадний пломбір у глазурі" на паличці — звичайна ціна 48,50 грн, за акцією — 24,25 грн;

Milky Splash "Ванільний пломбір у молочному шоколаді" на паличці — звичайна ціна 48,50 грн, за акцією — 24,25 грн;

Морозиво Milky Splash

Морозиво Milky Splash

Lacmi "З карамеллю та попкорном" — звичайна ціна 59,90 грн, за акцією — 29,95 грн;

Lacmi "З печивом і кукурудзяними пластівцями" — звичайна ціна 59,90 грн, за акцією — 29,95 грн.

Морозиво Lacmi

Раніше "Телеграф" розповідав, що апельсинова новинка від Roshen нарешті в магазинах.