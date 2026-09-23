Глянець на кухні вже не в моді: які фасади та матеріали стали новим трендом

Які поверхні тепер обирають для сучасного інтер'єру

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Сильно лаковані кухонні фасади, які ще недавно були одним із символів сучасного інтер'єру, поступово втрачають популярність. Дизайнери дедалі частіше віддають перевагу матовим поверхням, натуральному дереву та виразним фактурам.

"Телеграф" розповість, чому глянцеві фасади більше не в моді і чим їх можна замінити.

Чому глянець втрачає популярність

На ньому видно буквально все

Одна з головних проблем глянцевих фасадів — їхня непрактичність у повсякденному використанні. На блискучій поверхні добре помітні відбитки пальців, краплі води, жир та навіть невеликі подряпини.

Після приготування їжі такі фасади доводиться протирати, щоб вони знову мали акуратний вигляд. Тому кухня, яка на фотографіях здається ідеально чистою та мінімалістичною, у реальному житті може вимагати постійного догляду.

Глянцева кухня

Інтер'єри стали "теплішими"

Сьогодні важливо не лише те, наскільки сучасно виглядає приміщення, а й те, чи здається воно затишним та комфортним. В інтер'єрах стає більше дерева, натурального каменю, штукатурки, матових поверхонь та різних фактур.

Кухня з "теплішим" інтре'єром

Людям набридла "стерильна" кухня

Ще один варіант інтер'єру, який поступово відходить на другий план, — кухня, де все виконано в одному холодному стилі.

Глянцеві білі фасади, біла стільниця, біла плитка та холодне освітлення можуть створювати відчуття надто стерильного простору.

Сьогодні кухня дедалі більше сприймається як частина житлового простору. Тут не лише готують їжу, а й снідають, працюють, спілкуються та проводять час із родиною.

"Стерильна" кухня

Що обирають замість глянцю

Матове покриття

Матове покриття не так відбиває світло, як глянець, тому фасади виглядають стриманіше й затишніше. На них також менше помітні відбитки пальців та інші дрібні сліди щоденного користування, тож за ними простіше доглядати.

Матове покриття

Натуральне дерево

Дерев'яні фасади знову активно використовують у сучасних кухнях, причому вибір уже не обмежується світлими відтінками. Дедалі частіше можна побачити горіх, вишню та темніші породи дерева.

Такі поверхні додають інтер'єру тепла й природності, а сама кухня виглядає менш "стерильною" та більш домашньою.

Натуральне дерево

Фактурні фасади

Ще один актуальний варіант — фактурні фасади, які допомагають відійти від ідеально гладких лакованих поверхонь. Це може бути рифлене дерево, sawn timber, декоративні панелі чи інші матеріали з помітним рельєфом.

Фактурні фасади

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