Лавров пригрозив Європі "короткою війною": які шанси нападу Путіна

Усього є кілька сценаріїв подій

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Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заклики європейських лідерів до необхідності підготовки до війни з Росією насправді можуть спровокувати її. Він погрозив Європі, що нібито ця війна буде короткою.

Відповідні випади у бік Європи Лавров висловив під час виступу на підсумковій пресконференції у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. У ході своєї промови він назвав "брєднямі" попередження про можливий напад Росії на Європу.

"Воювати з Європою ми не збираємося, це маячня і нісенітниця. Але саме Європа готується до війни з нами... Така позиція може виявитися пророцтвом, що самореалізується, адже вони зараз вкладають величезні гроші у виробництво озброєнь", — заявив глава МЗС РФ.

Сергій Лавров

До того ж Лавров розкритикував європейські країни за те, що ті готуються до оборони та вкладають кошти у виробництво озброєння. Ці інвестиції, згідно з його заявами, підштовхують Росії до нападу на НАТО.

Водночас Лавров вибухнув погрозами, попереджаючи Європу, що війна буде короткою.

"І на якомусь етапі якийсь авантюрист скаже: "Хлопці, ми стільки накопичили, куди подіти? А ми ж обіцяли напасти на Росію". Ось у цьому випадку, якщо вони на нас нападуть, як сказав президент (Путін – ред.), – за нами не стане. А ще одного разу він сказав, що це буде зовсім інша війна, і вона буде короткою", — сказав він.

Чи може Путін напасти на Європу

"Телеграф" поцікавився у штучного інтелекту ChatGPT, які шанси на те, що російський голова Володимир Путін наважиться напасти на Європу.

Цифровий розум говорить, що повномасштабне напад на країни НАТО з боку Росії найближчими роками малоймовірне — 5-10%.

Однак на рівні 10-20% ШІ оцінює можливість обмеженої військової провокації або локальної атаки проти країн НАТО.

А якщо говорити про гібридні атаки, кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору, то тут шанси понад 50%.

Прогноз ШІ — чи нападе Путін на Європу

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Європарламенті думають про поступки територіями, на які штовхають Україну.