Як Росія отримає нового главу: що може статися з Путіним

Існує чотири можливі сценарії

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Глава Росії Володимир Путін може залишатися при владі до 2030 року, а за переобрання — до 2036-го. Однак термін його президентських повноважень не дозволяє передбачити, коли і за яких обставин він залишить посаду.

"Телеграф" запитав Gemini, які можливі варіанти втрати влади російським диктатором.

"Точні терміни та форма відходу Володимира Путіна з влади залишаються предметом прогнозів та аналітики, оскільки в закритих автократичних системах сценарії подібних процесів розглядаються за зачиненими дверима", — написала нейромережа.

Передача влади наступнику

Путін набув шестирічного президентського терміну після виборів 2024 року. Він завершується 2030-го. Поправки до Конституції РФ, ухвалені 2020 року, дозволяють йому балотуватися ще раз — на строк до 2036 року.

Штучний інтелект називає це "формально-конституційним сценарієм". У його рамках Путін може добровільно передати владу заздалегідь підготовленому наступнику.

Путін передає владу. Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Відхід за станом здоров’я чи смерть

Ще один сценарій пов’язаний зі здоров’ям Путіна чи його смертю. Як зазначає модель, "оскільки влада у РФ сильно персоніфікована, біологічний фактор відіграє ключову роль".

У такому разі обов’язки президента має тимчасово виконувати голова уряду, а дострокові вибори відбутися протягом трьох місяців. Gemini припускає, що боротьба за владу розгорнеться між групами всередині російського керівництва.

Розкол еліт

Причиною звільнення Путіна з посади також може стати й конфлікт у його оточенні. Серед можливих приводів для розколу цифровий розум перелічує затяжну економічну кризу, санкційний тиск, військові та геополітичні невдачі, а також загрозу втрати елітами контролю та ресурсів.

Цей варіант у відповіді названий "палацовим переворотом чи елітним розколом". Йдеться про можливе усунення Путіна від влади представниками самої верхівки керівництва.

Масові протести

Gemini також розглядає сценарій народного повстання, але вважає його менш ймовірним у найближчій перспективі через контроль над суспільством, репресіями та цензурою.

"Однак у разі глибокої системної кризи чи ослаблення силового блоку цей сценарій також не виключається", — йдеться у відповіді. Для жодного з чотирьох варіантів ШІ не називає точної дати.

Раніше користувачі на платформі Polymarket оцінили можливість зустрічі глав України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна до кінця 2026 року.