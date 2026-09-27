Цю категорію мобілізують найчастіше в Україні: названо цікаві причини

На ситуацію вплинула структура населення країни

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Найчисленнішою категорією серед мобілізованих вважаються чоловіки віком від 40 до 50 років, а не молодь. І на це є певні причини.

Про це розповів економічний експерт Олексій Кущ, пише видання "Новини. Live". За його словами, найбільш численна група населення в Україні — це люди, народжені з 1970-х до кінця 1980-х років, яким зараз якраз 40-50 років.

"Знаєте, тут же теж люди, які формують оці плани щодо отої структури оцього призовного віку, вони ж, дивляться демографію, вони дивляться таблиці, вони дивляться статистичні дані. І вони прекрасно розуміють, що найбільш чисельна група населення — це група населення, яка народилася з 70-х по кінець 80-х років. Це найбільш чисельна група населення. Це люди народжені в СРСР. Це люди, яким зараз від 40 до 50 років. Відповідно, основний акцент мобілізації був зроблений саме на цю групу, тому що вона найбільш чисельна", — зазначив Кущ.

Також експерт каже, що вікова група від 18 до 25 років – нечисленна. І це одна з причин, через яку їх нині не торкнулася мобілізація. Окрім того, молодь масово виїжджає за кордон.

"Там був певний бебі-бум. Він почався десь у 2006-2007 роках і був пов’язаний із сімейними виплатами. Потім невеликий сплеск був після 2010 року, але все одно це вже досить нечисленна група населення, і здебільшого вона поїхала", — пояснив експерт.

Також Олексій Кущ додав, що щорічно держави втрачають близько 800 тисяч громадян через перевищення смертності над народжуваністю та безперервною міграцією. І ці показники ставлять під загрозу здатність країни проводити тривалі бойові дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, через яке порушення можуть мобілізувати.