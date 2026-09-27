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Багато вибухів, детонація та удар по складу: все про атаку по окупантах

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Удар по тимчасово окупованому Луганську
Удар по тимчасово окупованому Луганську. Фото Колаж "Телеграфу"

Метою міг стати об’єкт військового призначення

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Сили оборони України вдарили районом колишнього Луганського прикордонного загону в тимчасово окупованому Росією Луганську. На території прогриміло понад п’ять вибухів.

Інформація про це була опублікована у популярному паблику в Telegram "Eхilenova+"

Крім того, як повідомляється, дрони також могли завдати ударів по складу з боєприпасами.

Територію колишнього Луганського прикордонного загону ворожі війська захопили ще у 2014 році.

Колишній Луганський прикордонний загін

Луганський прикордонний загін створено 20 жовтня 1992 року. До вирішення завдань з охорони державного кордону розпочав з 4 січня 1993 року. Він охороняв ділянку державного кордону з Російською Федерацією довжиною 746 км, з них річковою – 156 км, у межах 10 прикордонних районів, що контролюються.

Перший напад Росією на підрозділи прикордонної служби було скоєно 7 травня 2014 року, коли було захоплено 5 українських прикордонників. 21 травня зазнав атаки відділ прикордонної служби "Станічно-Луганське".

У ніч із 1 на 2 червня близько 00:30 в управління Луганського прикордонного загону прибули близько 100 озброєних бойовиків, які розташувалися навколо території. Перша атака зі стрілецької зброї почалася близько 4 години ранку і тривала близько 40 хвилин.

Вранці 2 червня прикордонники включили гучномовцем гімн України.

Дії українських прикордонників були дуже обмежені через те, що бойовики вели вогонь із житлового кварталу, використовуючи тактику "живого щита".

Згідно з інформацією з відкритих джерел, пізніше за 2 вертольоти ЗСУ завдали ударів по позиціях ворога. Також удари по цілях на відкритій місцевості завдав одиночний Су-27.

4 червня було повідомлено про вихід прикордонників Луганського загону із місця постійної дислокації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 вересня Москву та область всю ніч атакували дрони.

Теги:
#Луганськ #Вибухи #Атака #Склад #Детонація #Прикордонний загін