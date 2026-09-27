Закривайте вікна – у повітрі небезпечний пил: де після атаки погіршилася ситуація (карта)

Будинки рекомендують включити очищувач повітря

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У неділю, 27 вересня, в Обухові та Броварах Київської області погіршився стан повітря після ворожого обстрілу. Фахівці радять тримати вікна зачиненими.

Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації. За даними моніторингових постів, основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил.

"Для покращення ситуації фахівці радять тримати вікна закритими, не перебувати на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують включити на максимальний режим", — йдеться в повідомленні.

У місті Бровари, за даними першого та найбільшого в Україні екологічного чат-боту та громадської системи моніторингу Saveecobot, фіксується забруднення повітря у кількох районах. Перевищення досягає позначки 74 – це жовтий рівень. Хоча він вважається помірним, але все ж таки небезпека для деяких категорій людей є.

Якість повітря у Броварах 27 вересня/Saveecobot

Раніше цього ж ранку фіксували показник 122. Тут уже йдеться про нездорове повітря для чутливих груп людей.

Якість повітря у Броварах 27 вересня о 08:00/Saveecobot

Нижче публікуємо показники та розшифровки до них:

Рівні забруднення повітря/Saveecobot

Подібна ситуація зафіксована у місті Обухів. Там оказатели на рівні 64. Тобто повітря поки що помірне, але може бути небезпечним для деяких категорій людей.

Якість повітря в Обухові 27 вересня/Saveecobot

Водночас, в інших населених пунктах Київщини, де здійснюють моніторинг, перевищення допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували. Рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна включати кондиціонер, коли за вікном дим і зміг.