"Тотальний підрив довіри": як Україна розлютила Південну Корею та чи можна ще це виправити

Південна Корея стверджує, що сторони домовлялися не розголошувати деталі передачі полонених

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Скандал навколо слів президента України Володимира Зеленського про передачу Південній Кореї військовополонених північнокорейців не вщухає, а навпаки розгорівся — Сеул вимагає від України офіційних вибачень та пояснень. Відбулось це через помилку української сторони, вважає дипломат та експосол Євген Перелигін, і спустити скандал на гальмах не вдасться.

Він нагадав, що один з базових принципів корейської дипломатії — прагнення до гармонії, проте у конкретному випадку "спрацювали тригери". Тож офіційний Сеул наразі вимагає вибачень та пояснень. На думку досвіченого дипломата це спричинив один фактор.

"На мою думку, корейські партнери сприйняли заяву української сторони про те, що "ніяких домовленостей про конфіденційність не існувало", як пряме звинувачення їхнього президента у неправді. А це — миттєвий і тотальний підрив довіри до лідера держави. В азійський політичній культурі публічно виставити лідера брехуном перед його власною нацією — це не просто дипломатичний прорахунок. Це репутаційне знищення, на яке неможливо не відповісти", — каже Перелигін та наголошує — Південна Корея не може проігнорувати заяву, бо це є визнанням власної слабкості.

Ба більше, питання КНДР в Північній Кореї надзвичайно важливе в контексті національної безпеки. Тож через озвучені дані, Україна створила для себе проблеми, зокрема і репутаційні. Перелигін наголосив — одразу після інциденту в ООН потрібно було б почати рятувати партнерські відносини і не використовувати тактику заперечення, а всі обговорення теми мали бути перенесені в закритий формат по лінії МЗС та посольства.

"Оптимальний вихід — дипломатична заява про "прикре комунікаційне непорозуміння через різне трактування конфіденційності під час війни", із висловленням абсолютної поваги до лідера РК та інтересів безпеки його країни", — наголошує Перелигін.

І головне: варто змістити акцент на спільного ворога. Ми маємо запевнити Сеул, що Україна чітко усвідомлює глобальну загрозу від союзу РФ та КНДР і прагне координувати протидію цьому виклику виключно в дусі повної, взаємної довіри. Євген Перелигін, дипломат

В чому причина дипломатичного скандалу з Південною Кореєю

Дипломати Південної Кореї підтвердили слова Перелигіна. Адміністрація президента Південної Кореї наголошує — подальше заперечення Україною домовленості про конфіденційність було неправдивим і підірвало довіру між двома урядами.

Йдеться про випадок, коли 23 вересня Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив, що Україна передала Південній Кореї північнокорейських військовополонених, взятих в полон в 2025 році в Курській області.

Адміністрація президента Південної Кореї в понеділок зажадала від України офіційних пояснень та вибачень щодо розголошення інформації про передачу цій країні північнокорейських військовополонених, які брали участь у війні на боці РФ. Після цього президент Південної Кореї заявив, що Україна не дотрималась домовленості про нерозголошення цієї інформації, і що публічний розголос може стати причиною проблем. На що радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заперечив порушення домовленостей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Південна Корея була у складі тих країн, що в ООН підписали заяву про припинення вогню в Україні. Зеленський до цього інциденту розглядав Південну Корею, як потенційного союзника України, проте наголошував, що цьому заважають законодавчі та фінансові обмеження.