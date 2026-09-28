Ризик замерзнути у власних оселях: у Києві пропонують змінити жорсткі правила опалення

Йдеться не про самовільне відключення від централізованого тепла, а про створення законного резервного механізму

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У Києві закликають створити умови для резервного обігріву багатоповерхівок та окремих помешкань на випадок проблем з електро та теплопостачанням. Відповідну петицію з п'ятьма вимогами опублікували на сайті Київради.

Авторка звернення Світлана Міненко зазначає, що найбільше ризикують будинки, де теплопостачання напряму залежить від наявності світла. "У разі тривалого аварійного відключення електроенергії, пошкодження теплових мереж або об’єктів теплогенерації мешканці можуть залишитися без можливості забезпечити належну температуру у власних квартирах", – тому, на думку авторки, необхідна "можливість створення резервного джерела тепла на рівні окремого будинку або квартири".

Петиція до Київської міської ради просить розробити законні механізми резервного опалення для будинків і квартир через загрози для енергосистеми.

Монтаж будь-якого обладнання має проводитися за наявності технічної можливості та з дотриманням усіх норм безпеки. Киянка висунула такі пропозиції:

Розробити законний, безпечний та технічно обґрунтований механізм резервного теплопостачання багатоквартирних будинків і квартир Києва. Передбачати можливість використання індивідуальних або інших автономних джерел тепла за наявності технічної можливості та дотримання встановлених вимог безпеки. Додатково: запровадити спрощений порядок погодження встановлення такого обладнання. Реалізувати пілотний проєкт в окремих багатоквартирних будинках Києва. Розробити альтернативні рішення для всього будинку, коли індивідуальне опалення окремої квартири технічно неможливе. За потреби, ініціювати зміни до законодавства, аби реалізувати встановлення резервного теплопостачання.

Метою петиції не є самовільне відключення квартир від централізованого опалення. Метою є створення контрольованого правового механізму резервного теплопостачання, який відповідає реаліям воєнного стану та завданню підвищення енергетичної стійкості Києва з тексту петиції

Щоб міська влада розглянула звернення, воно має зібрати 6000 підписів. Станом на 28 вересня петиція має трохи менше ніж 250 голосів, а до завершення збору лишається 56 днів.

Раніше "Телеграф" писав про столичний будинок, готовий до критичних перевантажень у мережі. Мешканці подбали про енергостійкість самостійно: організували модернізацію будинкових мереж та опалення, а гроші на переврізку системи й нові насоси зібрали менше ніж за півтора місяця.